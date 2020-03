Lige nu betyder fodbold ingenting.

Det er et udsagn, jeg IKKE er enig i. Det florerer ellers lystigt på de sociale medier, hvor Gud og hver mand i øjeblikket giver den som selvbestaltet corona-ekspert.

Lige nu ejer dystoperne debatten, fordi alle, der foreslår noget som helst andet end ultimative skridt, bliver fejet af bordet som kynikere, der ikke tager situationen alvorligt. For eksempel det europæiske fodboldforbund Uefa.

Hvorfor har Uefa ikke for længst stoppet al fodbold og aflyst EM-slutrunden i fodbold, spørges der. Jeg ved det ikke, men måske fordi, Uefa rent faktisk bekymrer sig om sit produkt? Fodbolden.

Morten Bruun

Hvorfor er der så mange, der anser Uefa som en inkarnation af Fanden selv? Hvorfor tror vi, at der ikke findes anstændige personer i fodboldens top, som lige nu er i tvivl, hvad der er det rigtige at gøre?

Og som derfor vil tage eventuelle drastiske beslutninger på det, vi vil kalde et oplyst grundlag. Måske er det derfor, Uefa i torsdags meldte ud, at man vil samle sine medlemslande til en stor videokonference på tirsdag. Så alle kan komme til orde.

Vi skal huske på, at fodbolden er andet og meget mere end en kolossal pengetank. Det er en industri, hvor de største klubber i verden nok skal klare sig. Men det er også en industri med en masse små klubber, der er dybt afhængige af selv den mindste entréindtægt for at kunne få enderne til at nå sammen.

Hvorfor anerkender vi, at den lille hotelejer og den lille håndværksmester kæmper med alle til rådighed stående midler for at overleve coronavirussens vanvid, mens vi samtidigt skriger til fodbolden, at »I skal bare lukke ned. I er ikke vigtige«.

Det kan godt være, at fodbolden skal lukke helt ned i længere tid, men det er en stor beslutning at tage. Med vidtrækkende konsekvenser. Vi fryser bare ligaerne, er der nogen, der foreslår. Og så kårer vi det hold, der ligger på førstepladsen til mester, mens de nederste rykker ud.

I Premier League ville det betyde, at Aston Villa rykker ned, fordi de lige nu har spillet en kamp færre end de øvrige. Fordi de var i Liga Cup finalen. Er det fair?

Andre vil sige, at vi suspenderer al op- og nedrykning. Hvad mon de siger til det i Leeds, som har kæmpet i snart tyve år for at vende tilbage til Premier League?

Og når vi nu er i gang: Hvem skal så vinde FA Cup’en og deltage i de europæiske klubturneringer til næste sæson? Hvis der bliver spillet en sådan. Lad os nu lade være med at lade, som om den slags ikke betyder noget.

Morten Bruun

Lad os også lade være med at lade, som om det ikke betyder noget, om Danmark skal være vært for EM-slutrunden til sommer. Der har været arbejdet i årevis på den begivenhed, der skulle være den største nogensinde i København. Ligesom der har været det i de øvrige 12 værtsbyer i hele Europa.

Hvis der stadig er et begrundet håb om, at arrangementet kan gennemføres på en meningsfyldt måde, så skal vi vel forfølge det. Afviklingen af EM har stor betydning for de pågældende byer og lande. Men betyder det noget i forhold til, at en masse gamle og svagelige mennesker dør af coronavirus? Nej, ikke når man stiller det sådan op. Men så er der jo ingenting, der betyder noget.

Så er vi vel også ligeglade med, at mindre produktionsvirksomheder drejer nøglen om. Men det er vi bare ikke. Heller ikke jeg.

Men jeg mener ikke, at fodbolden tager sig selv alvorligt, hvis man bare uden videre »lukker lortet ned i en fart«, som der er så mange, der foreslår.

Jeg har selv været en del af fodboldindustrien i mere end 30 år, og jeg ønsker mere end noget andet, at vi gør det rigtige. Men jeg ønsker også, at vi tager vores industri alvorligt og forsøger at tænke de forskellige scenarier igennem.

Vi skal gøre alt for, at så mange som muligt i vores branche kan lande så blødt som muligt, mens pandemien raser. Men en forhastet beslutning er ofte en forkert beslutning.

Jeg er ikke enig med Liverpools legendariske manager Bill Shankly, der i et kækt øjeblik udtalte, at fodbold er vigtigere end liv og død. Men jeg er sørme heller ikke enig i, at fodbolden ikke betyder noget.