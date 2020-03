Hverken Sergio Agüero eller David Silva kom på banen i onsdags.

Det var ellers en af sæsonens helt store kampe for Manchester City. Det var Champions League, og modstanderen var Real Madrid på Bernabeu.

City kom endda bagud med 0-1, men alligevel lod manager Pep Guardiola sine to største offensive profiler gennem mange år blive siddende på bænken.

Der var ikke længere brug for dem, da det gjaldt allermest.

...Med på det hold, der vandt det første mesterskab til Manchester City i 44 år, var en håndfuld spillere, der i særlig grad tegnede det hold, vi vil huske. De andre var bare medløbere... Morten Bruun

Det er altid med en smule vemod, at man siger farvel til de store hold. Og når David Silva og Sergio Agüero om kort tid glider definitivt ud i mørket, bliver det en afsked med de sidste af de store spillere fra det hold, der har domineret Premier League de seneste 10 år.

I september 2008 overtog Sheikh Mansour og hans Abu Dhabi Group nemlig Manchester City. Siden så de lyseblå fra Manchester sig aldrig tilbage. Der gik et par sæsoner med at fintune maskineriet, og den store forløsning kom først den 13. maj 2012 med det mål, vi aldrig glemmer. 93:20. A-A-G-Ü-Ü-E-E-E-R-O-O-O…

Med på det hold, der vandt det første mesterskab til Manchester City i 44 år, var en håndfuld spillere, der i særlig grad tegnede det hold, vi vil huske. Joe Hart, Yaya Touré, Vincent Kompany, David Silva og Sergio Agüero. De andre var bare medløbere.

Hele kvintetten var med på holdet, som to år senere igen blev engelske mestre. Manuel Pellegrini var ny manager, men i øvrigt spillede holdet nærmest af sig selv. Med de fem spillere som skelettet, der med lethed bar deres medspillere.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Pep Guardiolas ankomst i sommeren 2016 varslede en ny tid for det store hold og spillerne i toppen af hierarkiet. Joe Hart blev med det samme vejet og vundet for let, og den nye manager havde heller ikke den store fidus til hverken Yaya Touré, Sergio Agüero eller Vincent Kompany. De to førstnævnte løb for lidt. Kompany var for ofte skadet.

Men det fine var, at disse store spillere kæmpede som besatte for deres position, fordi de vidste, at de var en del af noget unikt. Yaya Touré blev sorteret fra, inden Citys projekt kulminerede med to eventyrlige sæsoner med 64 sejre i 76 Premier League-kampe, men de andre tre var der endnu.

Ja, Vincent Kompany blev endda sidste sæsons ultimative helt, da han i næstsidste spillerunde smadrede bolden i nettet til 1-0 mod Leicester på et tidspunkt, hvor det lignede, at mesterskabet ville glide City af hænde. Efter den scoring føltes det rigtigt, at kaptajn Kompany abdicerede og rejste hjem til Belgien.

Snart kommer turen også til David Silva og Sergio Agüero. De kan sagtens være fortid i Manchester City efter sommerferien. Det betyder ikke, at Manchester City skal begynde forfra, men det kunne godt betyde afslutningen på en æra.

...UEFA-straffen er blevet appelleret, men jeg har svært ved at forestille mig, at City bliver frikendt... Morten Bruun

Ikke mindst set i lyset af at Manchester City netop er blevet udelukket fra Champions League i to sæsoner. Det vil ikke gøre klubben mere attraktiv. UEFA-straffen er blevet appelleret, men jeg har svært ved at forestille mig, at City bliver frikendt.

Det er bestemt ikke alting omkring Manchester City og klubbens arabiske ejere, der er grund til at beundre, men som fodboldelsker er det reelt ikke muligt at synes dårligt om det hold, der blev skabt i »tierne«.

Det er et af de mest markante hold i engelsk fodbolds historie. Ikke kun i Premier Leagues. På de bedste dage spillede de guddommeligt med et pasningsspil uden lige. I en kamp mod Swansea i 2018 nåede Guardiolas magikere op på mere end tusind afleveringer.

Søndag eftermiddag er der mulighed for at opleve Manchester City i den engelske Liga Cup-finale mod Aston Villa. Og mon ikke, at både David Silva og Sergio Agüero begge er med? Det ville være naturligt set i lyset af deres plads på bænken forleden dag.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Alene udsigten til at opleve de to små latinere spille på Wembley endnu en gang er nok til, at jeg skal se kampen.

I fodbold ved man nemlig aldrig, hvornår man får den sidste mulighed for at sige farvel.

David Silva og Sergio Agüero vil snart være fortid i Manchester City.

Alle har en udløbsdato.