Endelig!

Det var min første reaktion, da jeg hørte, at Manchester United havde fyret José Mourinho.

Og det var altså både Manchester United-supporteren Morten Bruun og Premier League-eksperten Morten Bruun, der reagerede.

Det er jo altid nemt at være bagklog, men lige her vil jeg tillade mig at henvise til en klumme, jeg skrev på bt.dk tilbage i september måned. Her var min konklusion klar; Manchester United kommer først til at virke igen, når José Mourinho ikke længere er manager for holdet.

Jeg havde mest af alt ønsket at få uret, men det fik jeg ikke. Tværtimod. På intet tidspunkt i denne sæson har Manchester United lignet et hold, der var i stand til at konkurrere med de øvrige engelske topklubber. I særdeleshed Manchester City og Liverpool er miles away.

Sandheden om Manchester Uniteds Premier League-sæson er oven i købet, at de i virkeligheden har været heldige med det antal point, de trods alt har fået.

Ja, United har været heldige, siger jeg. I adskillige kampe. Og de er altså 19 point (!) efter førerholdet Liverpool, inden turneringen er halvt færdig.

Jamen, hvad så med Champions League? Her gik United da videre i en pulje med klubber som Juventus og Valencia. Ja, men lad os være ærlige. Det skyldtes udelukkende en svineheldig sejr i en udekamp mod Juventus, som United burde have tabt med flere mål.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Enhver storhed omkring holdet er også forsvundet, når man har set den pindsvinetaktik, som Mourinho har benyttet sig af i alt for mange kampe, for det er jo det, som nogen har det med at overse: Manchester United er Englands Real Madrid. Her er det altså ikke nok bare at vinde. Man skal meget gerne vinde med stil.

Lige præcis det blev også Mourinhos endeligt i den spanske hovedstad, selv om Madrid på intet tidspunkt spillede ligeså dårligt, som United har gjort i dette efterår.

I denne sæson har Manchester United reelt været reduceret til en middelmådig midterklub, og det går ganske enkelt ikke.

Manchester Uniteds supportere skal være stolte af deres hold, og hvornår har de sidst været det?

Men Manchester Uniteds supportere skal også kunne være stolte af deres manager. Som de øvrige topklubber i England er det. Men det er jo ganske enkelt ikke muligt sådan som Mourinho taler sin klub og sit hold ned næsten hver gang, han åbner munden.

Mourinho har været frygtelig illoyal, og når han for eksempel beklager sig over manglende midler til spillerindkøb, må man jo tage sig til hovedet. Han har hentet spillere for cirka tre en halv milliard i sine to år et halvt år som United-manager.

Rent taktisk har han også spillet fallit. I særdeleshed i dette efterår, hvor han i flere tilfælde har spillet med en fuldkommen forfejlet fem-back-kæde med midtbanespillere som Ander Herrera, Nemanja Matic og sågar den totalt fejlcastede Scott McTominay i bagkæden.

Det er gået galt hver gang, om så modstanderen har været West Ham eller Southampton. Og alligevel benyttede den portugisiske manager samme system mod Liverpool.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Jeg har i princippet ikke noget imod, at man spiller defensivt, men så skal det i det mindste lykkes.

Liverpool havde SEKS-OG-TREDIVE afslutninger mod David de Geas mål!

Jeg havde faktisk resigneret i den tro, at Manchester Uniteds ledelse havde taget en princip-beslutning om IKKE at fyre Mourinho for på den måde at forsøge at dække over den brøler, det helt åbenlyst var at forlænge kontrakten med ham i vinters.

Det havde United på ingen måde behøvet, og det kommer til at koste dem dyrt nu i form af en monstrøs kompensation til 'Mou og hans mænd'.

Men spørgsmålet, man altid skal stille sig selv i den slags situationer, er, om det ikke ville have været endnu dyrere at undlade at fyre ham.

Den konklusion er Manchester United lykkeligvis kommet til, for klubben kan i mine øjne ikke komme længere ned i sølet.

Efter det seneste halve år med José Mourinho kan det simpelthen kun gå fremad.