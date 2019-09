I Frederikshavn står Danmarks eneste statue af en fodboldspiller. En meget vellykket en af slagsen.

Statuen er to en halv meter høj og forestiller Harald Nielsen i færd med at sparke en bold ud over sin hjemby. Bronzestatuen af Guld-Harald står på Harald Nielsens Plads lige ved stadion. Den blev indviet i sommeren 2018 og kostede 1,7 millioner kroner at opføre.

I mit arbejde med bogen 'Matchday', der udkommer i morgen, har jeg været på besøg på et halvt hundrede engelske fodboldstadioner og blandt andet ladet mig fascinere af de mange statuer.

Foran Anfield i Liverpool står Bill Shankly. Foran Old Trafford i Manchester står Matt Busby. Foran Portman Road i Ipswich står Alf Ramsey og Bobby Robson. Og rundt om Emirates Stadium i London er der hele fem statuer af legendariske figurer i Arsenals historie. Hvorfor er der ikke noget tilsvarende på de store, danske fodboldstadioner?

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

Okay, som man kan læse ovenfor, så er den slags skulpturer kostbare, og måske ligger det ikke så meget i den danske folkesjæl at hylde den ene frem for den anden. Man kan nærmest høre indvendingerne på forhånd: 'Jamen, hvis der skal være en statue af Preben Elkjær, skal der så ikke også være en af Michael Laudrup?'

Nej, ikke nødvendigvis. Vi må gerne foretage nogle valg. Og at rejse en statue er et tilvalg. Ikke et fravalg. I min optik er det en smuk gestus, der signalerer, at vi vedkender os vores fortid, og at vi er stolte af de mennesker, der gjorde en forskel.

I Odense har man således navngivet en tribune efter Richard Møller Nielsen og lavet en mur til ære for Lars Høgh og hans formidable 817 kampe for OB. Begge dele er sket for nylig og kunne være et tegn på et stigende behov. Tak til fynboerne for at vise vejen.

Vi kunne tage en tur i Parken. Det gjorde jeg i torsdags. Her finder man en hengemt frise med billeder af nogle 'FCK Legends' i 35 meters højde bag på C-tribunen, men ellers er der ingen vidnesbyrd om de mennesker, der skabte de hold, der spiller i Parken.

...hvis man ikke vidste bedre, ville man ikke ane, at man befandt sig foran FC Københavns og Danmarks hjemmebane... Morten Bruun

Her er nogle kæmpebannere med motiver af tilskuere og københavnske bygningsværker, men hvis man ikke vidste bedre, ville man ikke ane, at man befandt sig foran FC Københavns og Danmarks hjemmebane.

Her er ingen statuer, der kan minde os om, hvem der ydede en særlig indsats for enten det danske landshold eller FCK. Jamen, skal vi så rejse en statue af en nordmand midt i København? Det kunne man da godt overveje. Ståle Solbakken er om nogen manden bag det moderne FCKs indtog på den internationale fodboldscene.

Jeg ville nok alligevel starte med en tysker, for hvis der er nogen, der fortjener den slags, må det da være Sepp Piontek. Som tak for alle de formidable fodboldoplevelser, han gav os. Ikke mindst den bedste fodboldkamp af dem alle, 4-2-sejren over Sovjetunionen i den gamle Idrætspark.

På de følgende linjer tager jeg selv chancen og kommer med mit bud på, hvem der burde rejses en statue af foran de 14 stadioner i Superligaen. Der er ikke plads til at argumentere for hver enkelt, men mit udgangspunkt har været at finde en række personer, der hver for sig personificerer den klub, de arbejdede eller spillede for. Folk, vi kan være stolte af.