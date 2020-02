Jeg kan godt leve med Ronnie Schwartz' hvide løgn. En hvid løgn er ifølge ordbog over det danske sprog en 'harmløs og tilgivelig løgn'.

Lad os lynhurtigt rekapitulere: I slutningen af det netop overståede transfervindue viser FC Midtjylland stor interesse for Silkeborgs topscorer, Ronnie Schwartz, som har et halvt år tilbage af sin kontrakt med Silkeborg IF.

Ronnie Schwartz er meget interesseret i topholdets tilbud. Hele affæren ender med, at han rejser hjem fra Silkeborgs træningslejr og skriver kontrakt med FC Midtjylland. Så langt, så godt.

På Silkeborgs træningslejr meldte Ronnie Schwartz fra til en træningskamp med den begrundelse, at han var skadet, men efterfølgende fortæller han, at det var han overhovedet ikke. Han løj sig skadet for ikke at risikere at blive det.

Hernæst følger et ramaskrig. Ikke mindst på de sociale medier, hvor forbitrede fodboldfans kaldte Schwartz for en kujon, der havde bedraget sin arbejdsgiver, altså Silkeborg IF.

Nu er bedrageri jo mange ting. Det kan være at tage en pakke printerpapir med hjem, og det kan være at begå underslæb for flere hundrede tusind kroner. Jeg mener, at Schwartz’ 'bedrageri' falder i den første kategori. Den lette. Herregud.

Man kan bestemt diskutere, om det var begavet af Ronnie Schwartz at fremture med sin hvide løgn, som han jo bare kunne have holdt for sig selv. Selve handlingen kan bare ikke få min forargelse til at rotere.

Der var tale om en træningskamp - ikke en turneringskamp - og som det udviklede sig, blev det jo faktisk en fordel for Silkeborg, at en anden spiller fik spilletid i stedet for Schwartz.

Ronnie Schwartz har skiftet Silkeborg ud med FC Midtjylland.

Jeg må sige, at jeg forstår Ronnie Schwartz’ brændende ønske om et skifte. For halvandet år siden var han en spiller, som ingen Superliga-klub ville røre ved.

I stedet måtte han tage til takke med en tur ned i den næstbedste række, og pludselig lokkede Danmarks næststørste klub med en gylden kontrakt af to et halvt års varighed. Sikke en chance for Ronnie Schwartz, der efterhånden har rundet de 30.

Ikke i sine vildeste drømme kunne 'Plaffeministeren' have håbet på sådan en udvikling, da han skrev kontrakt med Silkeborg IF på transfervinduets sidste dag i august 2018.

På samme måde som ingen i Silkeborg IF kunne have forudset, at Schwartz ville bombe vanvittigeb yrre mål ind i løbet af halvandet år. I Silkeborg-historien bringer det ham i kategori med Heine Fernandez, Henrik Tømrer Pedersen og Rajko Lekic. Fine navne, skulle jeg hilse at sige.

Men som Silkeborg-mand vil jeg alligevel sige det på denne måde: Når Ronnie Schwartz kommer tilbage, vil jeg klappe. Men når Simon Jakobsen kommer tilbage, vil jeg rejse mig og klappe. Morten Bruun

Men stadigvæk. Har Ronnie Schwartz ikke opført sig illoyalt overfor Silkeborg IF? Jo, det har han da. Jeg hylder ham heller ikke for hans handling og hans udtalelser, men vi er bare nødt til at gradbøje den slags forseelser. Jeg trækker på skulderen i stedet for at løfte pegefingeren.

Helt ærligt: I samme sekund, jeg hørte om FC Midtjyllands interesse for Ronnie Schwartz, følte jeg mig 99% sikker på, at klubskiftet ville blive en realitet. Sådan er Superligaens orden bare. Når FCK vil have en spiller fra AGF eller AaB, så får de ham. Og når FCM vil have en spiller fra Silkeborg, gælder de samme uskrevne regler. De største drenge i skolegården får altid deres vilje i den sidste ende, og hvis Schwartz føler, at han hjalp klubskiftet over målstregen med sin hvide løgn, så skal det herfra være ham tilgivet.

Med min mangeårige fortid i Silkeborg IF har jeg haft stor interesse i denne sag. Ikke kun som fodboldekspert. Også som den ven af huset, jeg altid vil være. Jeg har altså skullet vurdere sagen både analytisk og med mine følelser.

Jeg er ikke bitter på Ronnie Schwartz. Jeg er taknemmelig for, at han sparkede min klub tilbage i Superligaen.

Men som Silkeborg-mand vil jeg alligevel sige det på denne måde: Når Ronnie Schwartz kommer tilbage, vil jeg klappe. Men når Simon Jakobsen kommer tilbage, vil jeg rejse mig og klappe.