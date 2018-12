Jeg fik fornemmelsen første gang under opgøret mellem Liverpool og Manchester United midt i december.

Følelsen af, at Liverpool er det bedste hold i England.

Liverpool havde frygtet kampen mod United. Egentligt ulogisk, for under Mourinhos ledelse var United blevet en karikatur af sit gamle jeg, men ikke desto mindre.

Man kunne også sige, at første halvleg havde bekræftet 'scousernes' skepsis, for her havde United stik imod spillets fordeling udlignet til 1-1 efter en kæmpefejl af Liverpools målmand Allison, men alligevel sad jeg der midt i anden halvleg og tænkte, at den her kamp kan Liverpool ikke undgå at vinde.

Der var nemlig på ingen måde gået panik i Liverpool efter udligningen. For Liverpools spillere vidste, at der var tale om et hændeligt uheld og ikke andet. Og de vidste, at de var langt bedre end United, og at det formentligt ville være et spørgsmål om tid, før gæsterne knækkede.

Sådan som fodboldens logik som oftest udfolder sig. Hvis det ene hold fyrer løs mod det andet holds mål, ja, så ender det ofte med en scoring eller to.

Sådan gik det også den sene søndag eftermiddag på Anfield.

Liverpool vandt 3-1 og befæstede ikke kun førstepladsen, men også indtrykket af, at dette kan blive sæsonen, hvor Liverpool genvinder det mesterskab, man i sine bedste perioder nærmest har haft monopol på. Men som man ikke har vundet siden 1990. Det er næsten 30 år siden.

Liverpool havde i anden halvleg svært ved at nedbryde den solide United-defensiv, indtil en bestemt schweizisk offensivspiller gjorde sin entré. Vis mere

I aften sidder jeg så igen på Anfield, hvor modstanderen er Arsenal, og igen er Liverpool tårnhøje favoritter. Siden sejren over Manchester United har Jürgen Klopps velafbalancerede hold vundet et par stensikre sejre over Wolverhampton og Newcastle og dermed fuldendt en halvsæson af historiske dimensioner.

Liverpool har vundet 16 og spillet tre uafgjort i de første 19 kampe i turneringen. De tre gange remis var mod Chelsea, Manchester City og Arsenal. Det vil med andre ord sige, at Liverpool endnu ikke har leveret et dårligt resultat her, hvor Premier League er halvt færdigspillet.

Ja, ja, men løber ethvert hold ikke ind i en krise i løbet af en lang Premier League sæson? Jo, det siger al erfaring, men så er det bare, at jeg siger: Liverpool HAR været i krise. Det var de i oktober måned, hvor de var heldige med at få uafgjort mod Chelsea og Manchester City, hvor de røg ud af Liga Cup’en, hvor de tabte til Napoli i Champions League, og hvor de vandt et par glansløse sejre over bundholdene fra Huddersfield og Cardiff.

I den periode funklede Liverpools offensiv på ingen måde, men det er den kommet til på det seneste. De seneste otte Premier League-kampe er alle vundet med en samlet målscore på 22-2.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Selv om Jürgen Klopp næsten kan lyde som om, at han synes, det er en ulempe, at Liverpool fører Premier League med seks point foran Tottenham, så kan jeg ikke se andet, end at hans hold her ved indgangen til 2019 fremstår som titelfavoritter.

Som så mange andre troede jeg også mest på Manchester City, da det hele startede, men vi er jo også nødt til at forholde os til, at City virker sårbare med alle de skader, der har ramt deres nøglespillere.

Lige nu virker Liverpool til gengæld nærmest usårlige. Det er da rigtigt, at der er en ny situation, hvis Virgil van Dijk skulle gå i stykker, men det er vel også den eneste spiller, som er uerstattelig.

Nogen vil nævne Allison, men i sin aktuelle udgave er Liverpool bare ikke så afhængige af deres målmand. Liverpool kunne også have præsteret sin seneste sejrsstime med Simon Mignolet i målet.

Jürgen Klopp blev i sin første tid i Liverpool kritiseret for ikke at være dygtig nok på transfermarkedet, hvor han hentede en række spillere af tvivlsom kvalitet fra den tyske Bundesliga.

Men Klopp har rettet ind og indset, at hvis man skal vinde Premier League, så skal man hente spillere fra allerøverste hylde. Uanset prisen.

Det har betydet, at Liverpool lige nu har en trup med dobbelt-dækning på samtlige positioner. Alternativerne til folk som Salah, Firmino, Wijnaldum og Robertson er ikke lige så dygtige, men de er stærke nok til at kunne tage over i et par kampe uden, at det går ud over helheden.

Og i modsætning til sidste sæson kan Klopp med sin forbedrede trup ændre kampe fra bænken, ikke mindst takket være den geniale signing af Xherdan Shaqiri. Som det skete mod Manchester United.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Jeg kender utroligt mange Liverpool-fans, der i øjeblikket har vanskeligt ved at tro, at det skal blive til virkelighed med det mesterskab.

De tør nærmest ikke tro det, men jeg siger bare, at det dufter mere og mere af et mesterskab på Anfield.