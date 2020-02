Sig mig, er det ikke Martin Braithwaite?

Min kommentatorkollega Morten Glinvad og jeg var på vej hen langs banen på Estadio Santiago Bernabéu i Madrid efter at have leveret den traditionelle stand-up inden el Clásico mellem Real Madrid og FC Barcelona, og pludselig spottede vi et kendt ansigt på tilskuerpladserne.

»Hvad laver du her,« var det meget naturlige spørgsmål, for Braithwaite spillede på det tidspunkt i Toulouse i Frankrig.

»Jamen, jeg har altid drømt om at se et Clásico,« svarede den danske angriber, der i øvrigt havde taget sin kone med på tur.

Vi tager den lige igen: Jeg har altid drømt om at se et Clásico.

Hvis alt går, som det tyder på i skrivende stund, så kommer Braithwaite til at spille et Clásico om mindre end to uger. Real Madrid møder FC Barcelona på Bernabéu den 1. marts.

Martin Braithwaites transfer fra den lille, madrilenske bundklub Leganés til selveste FC Barcelona er endnu mere opsigtsvækkende end Thomas Gravesens skifte til Real Madrid for 15 år siden. Gravesen var trods alt en stor profil på både det danske landshold og på et af de bedre hold i Premier League. Det kan Braithwaite ikke leve op til, selv om han er fast mand på landsholdet og har markeret sig kraftigt i den spanske liga i det seneste års tid.

Der er da også nogle meget specielle omstændigheder omkring klubskiftet, som man nødvendigvis skal have med i det samlede billede. Normalt ville FC Barcelona jo ikke kigge efter forstærkninger i Leganés. Og normalt kan man slet ikke hente spillere i februar.

Martin Braithwaite fejrer sin scoring på Camp Nou mod FC Barcelona for godt et år siden. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Martin Braithwaite fejrer sin scoring på Camp Nou mod FC Barcelona for godt et år siden. Foto: JOSEP LAGO

Men situationen er den specielle, at eftersom Barca-kantspilleren Ousmane Dembélé netop er meldt ude med en skade i resten af sæsonen, så tillader en spansk regel – som ikke findes i nogen andre ligaer - at Barcelona må hente en ny spiller, selv om transfervinduet er lukket. Denne erstatning skal findes i spansk fodbold og må i øvrigt ikke spille med i Champions League.

Det siger sig selv, at angriberne i topklubberne er uden for Barcelonas rækkevidde. Ellers var jagten nok gået ind på Karim Benzema. Derfor har den catalanske storklub også måttet kigge på andre hylder end normalt, hvor kun det ypperste er godt nok. Her er man så stødt på navnet Martin Braithwaite, som i løbet af et års tid har skabt sig selv et solidt navn i den spanske liga. Danskeren har lavet i alt 13 mål for et af ligaens dårligste hold, han er aldrig skadet, og han har med sin energi og sin opportunisme været den mest synlige spiller hos Leganés. Der er med andre ord blevet lagt mærke til Braithwaite.

At han så har scoret et af sine mål mod FC Barcelona mod Camp Nou kan godt være mere end blot en detalje, for den slags gør stadig indtryk. Kan han score mod os? Jamen, så må han da være god.

Det er Martin Braithwaite også, men i princippet er han jo ikke god nok til FC Barcelona. Han er ikke en underkendt spiller, der bare ved skæbnens ugunst er havnet i bundklubber i Frankrig, England og Spanien. Som man plejer at sige i fodboldens verden: Hvis du var så meget bedre, så havde du nok spillet et andet sted.

Når man hedder Martin Braithwaite, får man kun en chance her i livet for at spille på hold med Lionel Messi. Morten Bruun

Men det er fair at sige, at Martin Braithwaite har vist den bedste side af sig selv efter, at han er kommet til Spanien. Han har aldrig været bedre. Derfor giver det i den aktuelle og noget spegede situation også en vis mening, at han er i spil til FC Barcelona.

På den korte bane kommer danskeren kommer også til at spille meget, for ellers var det jo meningsløst at hente ham. Til sommer er situationen uden tvivl en anden, men hey (!) Den tid, den sorg.

Når FC Barcelona ringer, så er det bare med at komme afsted.

Når man hedder Martin Braithwaite, får man kun én chance her i livet for at spille på hold med Lionel Messi.