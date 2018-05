KOMMENTAR

Der er få ting, der kan irritere mig mere end folk, der affærdiger Pep Guardiolas præstation som manager for Manchester City med et skuldertræk og et udsagn om, at enhver kunne have gjort det samme med de midler, City har til rådighed.

Dette kunne ikke være mere forkert, og derfor mener jeg faktisk, at det er direkte meningsløst at pege på nogen som helst anden end Guardiola, når Årets Manager i Premier League skal kåres. Hvis han ikke vinder prisen i år, hvad skal han så gøre for at vinde, kunne man med rette spørge?

Lad mig kort gennemgå, hvad Guardiola har gjort. Han overtog et skrantende hold for to år tilbage, et aldrende hold med en sprudlende offensiv og en skrækkelig defensiv.

Sterling, Walker og Otamendi var ikke verdensklasse-spillere, da de kom i behandling hos Guardiola, men nu er det i hvert fald tæt på Morten Bruun

Som helhed blev City markant bedre i den første sæson under Guardiola, men defensivt haltede det. Det kunne enhver se, også manageren, der fyrede fire backs og sin egen dyrt indkøbte målmand efter den første sæson. Offensiven behøvede han ikke at røre ved, for den faldt mere eller mindre i hak med det samme.

Til gengæld gik den spanske (eller catalanske) manager i gang med at finpudse tingene, og det er på det punkt, at Guardiola tilsyneladende overgår alle sine kolleger. Han har en indiskutabel evne til at gøre fodboldspillere bedre. Lad os sige, at spillere som Agüero, Silva og De Bruyne ”blot” har bevaret deres niveau under Guardiola, men alle andre er blevet markant bedre.

Husk alle dem, som hånede Raheem Sterling for hans manglende slutprodukt, som latterliggjorde prisen på Kyle Walker og som lo højt hver gang, Nico Otamendi igen kostede en scoring til de andre. De tre var ikke verdensklasse-spillere, da de kom i behandling hos Guardiola, men nu er det i hvert fald tæt på.

Det er også værd at nævne den måde, som Guardiola måtte løse situationen på venstre back på. Her havde City jo indkøbt et monster i skikkelse af Benjamin Mendy, der startede skræmmende godt, men som hurtigt blev alvorligt skadet. Hvad gjorde Guardiola så? Han omskolede både Fabian Delph og

Oleksandr Zinchenko til absolut brugbare backs, ligesom han hele tiden havde Danilo i baghånden. Det var også godt trænerarbejde.

Nå, men uanset hvad, så havde City-manageren da et materiale til sin rådighed, som gjorde City til solide mesterskabs-favoritter. Eller hvad? Helt, helt enig.

Jeg pegede selv på City som mestre inden sæsonen. Og hvis City havde vundet mesterskabet med en smal margin efter en svingende sæson, så havde jeg også været parat til at diskutere, om ikke Roy Hodgson, Sean Dyche eller David Wagner i virkeligheden havde ydet en større præstation med deres klubber og med deres budget.

MEN SÅDAN VAR DET JO IKKE!

Nu er vi nemlig fremme ved, hvordan Guardiola gjorde, for Manchester City splittede jo Premier League ad. De dominerede verdens mest kompetitive liga i hidtil uset grad, og med 3-1 sejren over Brighton i onsdags sikrede de lyseblå fra Manchester sig de to mest markante rekorder i Premier Leagues historie.

City er det hold, der har fået flest point i en sæson, og de er også det hold, der har scoret flest mål. Men de er også det bedst spillende hold i en enkelt Premier League sæson, og det skal i den grad tilskrives Pep Guardiola.

Det kan da godt være, at når historien skal skrives om 50 år, at Guardiola ikke har opnået de samme ting som Alex Ferguson, Arséne Wenger og José Mourinho, men intet hold har i en enkelt sæson spillet mere brilliant end Guardiolas Manchester City. Hvem skulle det være?

Andre store hold har haft andre karakteristika, andre store hold har gjort det bedre i Europa, men ingen hold har spillet bedre og domineret Premier League på et niveau som City gjorde i sæsonen 2017/18. Selv en mand som Daniel Agger, der jo ikke kyler rundt omkring sig med store ord, sagde sådan her til

mig, da vi i januar mødtes på et hotel i Liverpool: Jeg har ikke set et bedre hold end Manchester City i min tid i Premier League.

Det har været en fornøjelse at overvære, og så kan det godt være, at vi ingen spænding fik om det engelske mesterskab, men vi fik til gengæld en opvisning i, hvor godt fodbold faktisk kan spilles. Takket være en mand ved navn Josep Guardiola.