Det var magiske minutter.

Først lagde Mesut Özil en millimeter-pasning i dybden til Héctor Bellerín, som spillede Pierre-Emerick Aubameyang i Himmerige. Det vil sige helt fri en meter foran det tomme mål. Et maleri af en scoring.

Og som om det ikke var nok, blev det endnu bedre blot få øjeblikke senere. Bellerín førte bolden frem, spillede den ind til Özil, som hoppede over bolden og sprintede i position til en tempereret pasning fra Alexandre Lacazette, hvorefter han med en kælen yderside tjattede bolden ind til Aubameyang, der blot skulle lægge bolden til rette i netmaskerne. 3-1 til Arsenal over Leicester (se højdepunkterne i videoen herunder).

Det er sjældent, man oplever momenter som disse i international fodbold, hvor spil-intelligens, rumfornemmelse og den tekniske udførelse går så meget op i en højere enhed, at vi kan tillade os at kalde det kunst. Men sådan var det på Emirates Stadium i mandags

Gør det så Arsenal til engelske mestre, at man kan spille fodbold på sådan et plan? Nej, men i takt med, at Arsenal efterhånden har vundet 11 (!) kampe i træk i alle turneringer betyder det, at vi efterhånden må tage the Gunners alvorligt i den engelske titelkamp.

Ligesom i de gode gamle dage. Som supporterne er begyndt at synge i ramme alvor: We’ve got our Arsenal back.

Arsenal har i de senere sæsoner været engelsk topfodbolds syge mand. Konkurrenterne i toppen ræsede forbi, og Arsenals placeringer i ligaen blev ringere og ringere.

En femteplads i 2016/17. En sjetteplads i 2017/18. 37 point efter mestrene fra Manchester City. Sådan var status, da Arsene Wenger (billedet) skulle afløses efter mere end tyve år i spidsen for Arsenal.

Valget faldt på den 46-årige Unai Emery, og det har vist sig at være det helt rigtige. Spanieren kan godt have en lidt pudsig fremtoning, men han har trænet fodbold på topplan siden han var 32 år, så han ved godt, hvad han har med at gøre.

Der var selvfølgelige de sædvanlige kritiske røster fremme, men når man har trænet Valencia, Sevilla og Paris Saint-Germain, så er man altså også god nok til Arsenal.

I virkeligheden har Emery IKKE revolutioneret Arsenal. I princippet spiller Arsenal fodbold som under Wenger. Eller rettere: Som de tidligere gjorde under Wenger.

Under Wenger var disciplinen på banen dårligere, tilbageløbene var ugidelige, attituderne mere og mere opgivende. Sådan er det ikke længere. Ikke under Emery Morten Bruun

Taktisk er det det samme. Det er 4-2-3-1 præcis som i næsten alle årene under Wenger. Der er fokus på den boldbesiddende stil med kvikke kombinationer, gerne ind over midten, og man forsvarer sig højt oppe på banen.

Sådan var det også under Wenger. I princippet. Der var bare det ved det, at Arsenal var sygnet hen under den franske managers ledelse. Wenger så ikke længere dårligdommene. Eller også satte han bare kikkerten for det blinde øje.

Disciplinen på banen blev dårligere, tilbageløbene var ugidelige, attituderne mere og mere opgivende. Sådan er det ikke længere. Ikke under Emery.

Arsenals spillere løber markant længere end i sidste sæson. Og der bliver spillet markant hurtigere fremad banen, når muligheden for en omstilling byder sig. Man tilstræber ikke længere boldbesiddelse for besiddelsens egen skyld.

Hovedpersonen i dette spil er Mezut Özil. Ham har Emery gjort op med. På den fede måde.

I sæsonens anden kamp skiftede den nye manager Arsenal-ikonet ud i en kamp mod Chelsea, da stillingen var 2-2, og i den efterfølgende kamp mod West Ham var Özil meldt ”syg”, mens hele London var tyk af rygter om et opgør på træningsbanen.

Hvad der var op og ned i den sag, er umuligt at afgøre, men signalet fra Emery til Özil var i hvert fald til at afkode; ingen er uundværlige. Heller ikke dig.

Men Unai Emery er ikke magtsyg, så han vidste godt, at Arsenal havde brug for Özil, og at den sensible tyrkiske tysker også skal stryges med hårene.

Og hvad der kan komme ud af det, fik vi det bedste eksempel på i mandags. Her var Özil geninstalleret på Arsenals hold efter at have siddet ude med en

skade i 5-1-sejren over Fulham i den foregående kamp, og ikke nok med det, så var han også anfører.

Men Özil var ikke kun anfører i kraft af sit armbind, men også i kraft af sit spil. Det var ham, der var hoved-arkitekten bag alle målene. Det var ham, der var lederen. Og det var ham, der fik en standing ovation, da Unai Emery viste storsind og gav ham en hyldest-udskiftning kort før tid.

Lige nu er status, at både Özil og Arsenals offensiv er tilbage i den allerbedste udgave. Det er tvivlsomt, om det rækker til et engelsk mesterskab, for defensiven er for dårlig, men fodbold handler også om at kunne udføre noget magisk. Om at gøre tilhængerne lykkelige.

Det kunne Arsenal tidligere. Det kan de igen, og derfor er det også på sin plads at tale om et genfødt Arsenal.