Selvfølgelig vandt Liverpool.

Eller rettere sagt: Selvfølgelig vandt det europæiske hold VM for klubhold. Det blev 1-0 til engelske Liverpool over brasilianske Flamengo i finalen i søndags i Qatar.

Sådan har det nemlig været i næsten alle finaler om klubholdenes verdensmesterskab, der er blevet spillet i nyere tid.

I de seneste 13 sæsoner er trofæet blevet hjemtaget af en klub fra Europa 12 gange. Kun i 2012 brød brasilianske Corinthians det europæiske monopol med en finalesejr på 1-0 over Chelsea.

Man kan mene meget om FIFA Club World Cup, som er blevet afholdt i sin nuværende form siden 2005, men det er vores bedste indikator af styrkeforholdet på klubfodboldens verdensplan.

Og sammenholdt med det faktum, at Italien, Spanien, Tyskland og Frankrig har vundet de fire seneste VM-slutrunder for landshold, tør jeg roligt konkludere, at den europæiske fodbold aldrig har været mere dominerende, end den er i øjeblikket.

Sådan har det langt fra altid været. Hvad VM for landshold angår, var der ni sydamerikanske og otte europæiske vindere, da Brasilien i 2002 som det seneste landshold fra Sydamerika havde sikret sig titlen. Og hvad klubholdenes VM angår, var der tidligere den samme form for jævnbyrdighed.

Nu har VM for klubhold aldrig haft den samme valør som VM for landshold, men kampene mellem de europæiske og de sydamerikanske mesterhold har dog med enkelte undtagelser været afholdt siden 1960. Frem til 1979 som dobbeltopgør ude og hjemme og fra 1980 til 2004 som enkeltstående kampe, der alle blev afviklet i Japan.

I hele den epoke bestod 'VM for klubhold' af kampe mellem europæiske og sydamerikanske hold. Først fra 2005 er klub-VM blevet et reelt verdensmesterskab med deltagelse af de bedste hold fra Asien, Afrika, Nord- og Mellemamerika og Oceanien.

De facto har der dog fortsat været tale om et opgør mellem Europa og Sydamerika. De få gange, finalen ikke har stået mellem europæere og sydamerikanere, er det sidstnævnte, der har tabt semifinalen. Aldrig europæerne.

Alt sammen en understregning af, at europæisk fodbold aldrig har stået stærkere på verdensplan end lige nu.

Det kan jeg da godt glæde mig over, for jeg opfatter mig selv som dansker, europæer og verdensborger. I den rækkefølge. Men når min lille regionale glæde har lagt sig, er det jo nok så interessant at kigge på årsager.

Hvad klubfodbolden angår, er det let at pege på den stærke europæiske økonomi som den alt overskyggende årsag til dominansen. For da Liverpool mødte Flamengo i finalen, var det ”engelske” hold sammensat af de dygtigste spillere fra hele kloden, mens det brasilianske hold nærmest udelukkende bestod af brasilianere.

Tilmed kunne Flamengo konstatere, at to af Liverpools mest afgørende figurer, målmand Alisson Becker og matchvinder Roberto Firmino, var brasilianere.

Dette mønster er genkendeligt, når man går tilbage og analyserer de foregående finaler.

Det er jo dejlig bekvemt for den sydamerikanske fodbold at kunne henvise til ussel mammon som årsagen til den markante tilbagegang, men pengenes kraft forklarer ikke nedturen på landsholdsplan. Her har syv af de seneste otte VM-finalister været hold fra Europa. Eneste undtagelse var Argentina i 2014.

Her er der grund til at pege på de kaotiske forhold, der alt for ofte hersker omkring de sydamerikanske landshold.

Hvis man for eksempel kigger på de seneste fire VM-slutrunder, så har både Brasilien og Argentina i flere tilfælde stillet op med nogle hold, der enten manglede den fornødne struktur eller var trænet af fuldkommen overmatchede mænd.

Tænk blot på, hvordan Brasilien kollapsede i semifinalen i 2014 og tabte 1-7 til Tyskland, eller på hvordan Argentina både i 2010 og i 2018 mødte frem med trænere, der helt åbenlyst ikke anede deres levende råd. Diego Maradona i Sydafrika og Jorge Sampaoli i Rusland.

Selv de største sydamerikanske hold lader sig fra tid til anden overmande af deres følelser, mens de europæiske hold helt åbenlyst besidder de organisatoriske og taktiske evner til at bevare den nødvendige kølighed, der skal til for at få marginalerne til at tippe til den rigtige side.