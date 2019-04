Noget var forandret. Det kunne jeg se på lang afstand, da jeg i onsdags kom gående ned ad High Road i det nordlige London.

Oppe fra undergrunds-stationen Seven Sisters. På vej til fodbold i Tottenham.

For derude i horisonten, hvor den lange lige gade med alle de små etniske butikker, pubberne og frisørerne, normalt bare skulle fortsætte, så det nærmest ud, som om vejen var blokeret.

Noget stort og gråt tårnede sig op over alle de omkringliggende rækkehuse. Det lignede et rumskib, men det var et fodboldstadion. Tottenham Hotspur Stadium, som det nye stadion hedder, mens der forhandles om et navnesponsorat.

...i et nedslidt forstadsområde som Tottenham virker det nye stadion som noget fra en anden planet Morten Bruun

I folkemunde hedder det The New Lane med reference til det gamle og nu nedrevne White Hart Lane, men det officielle navn bliver et andet.

Det var den første officielle kamp på det nye stadion. I sidste weekend blev der spillet en legende-kamp, hvor blandt andre danske Allan Nielsen scorede for Tottenham, men nu var det alvor. Nu gjaldt det en kamp i Premier League mod Crystal Palace. Nu skulle Tottenham Hotspur Stadium omsider præsenteres for omverdenen.

Et stadion som dette ville vække opmærksomhed overalt, men i et nedslidt forstadsområde som Tottenham virker det som noget fra en anden planet. Som en glatsleben og massiv meteor, der er dumpet ned fra det ydre rum. Folk, der ser det for første gang, gribes nærmest af ærefrygt, og det forstår jeg godt. Det er det vildeste stadion.

Der er plads til 62.062 tilskuere på Tottenhams nye stadion. Det er cirka 1.500 flere end på ærkerivalerne Arsenals hjemmebane, og det er ikke tilfældigt. Det er en bevidst kalkule. Kapaciteten gør det til det næststørste klubstadion i England. Kun Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford, er større.

Det er de med rette stolte af i Tottenham. Onsdag den 3. april 2019 vil for altid være en helt speciel dag i klubbens historie, og vi, der er til stede, har grund til at føle os privilegerede.

For hvor mange af os oplever at være med til at indvie et stadion af den kaliber? Sloganet ”Welcome Home” dominerer over alt, for det er næsten to år siden, Tottenham sidst spillede i deres egne omgivelser.

Området omkring stadion er totalt pakket med mennesker, og det skal folk vænne sig til i det første stykke tid. Det er jo sådan, at infrastrukturen omkring et stadion tilpasser sig i forhold til transport, madboder, pubber og den slags, men nu kommer der lige pludselig dobbelt så mange mennesker til fodbold, som Tottenham været vant til. Da White Hart Lane lukkede i maj 2017, var stadion-kapaciteten helt nede omkring 30.000. Så nu er der pres på.

Til gengæld er faciliteterne inde på stadion fantastiske, for Tottenham Hotspur Stadium er jo netop dimensioneret til 60.000 mennesker. Det siges, at øl-anlægget kan skænke 10.000 pints op i minuttet, og selv i England er det mere end tilstrækkeligt.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Der er god plads på gangene og på trapperne, men til gengæld sidder folk tæt på hinanden og tæt på banen, når de er placeret på deres pladser. Det er et rigtigt fodboldstadion, det her. Ikke et ombygget atletikstadion. Det er præcis så kompakt, som det skal være.

Det nye stadions mest iøjnefaldende tribune er The South Stand. Den er bygget med tydelig inspiration fra Borussia Dortmunds legendariske endetribune 'Die gelbe wand'.

Der kan være små 25.000 tilskuere på den gule mur i Dortmund, men Tottenham må trods alt nøjes med 17.000 pladser bag det sydlige mål.

Tribunen er bygget som en eneste terrasse, altså uden de afsnit, der normalt deler tribunerne op på de store stadioner. Højt over tribunen, på en afsats på taget, troner en 4,5 meter høj, forgyldt hanekylling, symbolet på Tottenham Hotspur. Den er oplyst i aftenmørket, hvilket giver en fantastisk effekt.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Larmen og intensiteten på ”den hvide mur” er i første omgang ikke noget særligt. Det er tydeligt, at Tottenhams supportere lige skal vænne sig til det nye stadion.

Der er masser af velvilje, for de gange, hvor hele stadion istemmer hymnen 'When the Spurs go marchin’ in', kan man mærke potentialet.

Derfor er det også passende, at det er foran South Stand, at koreaneren Heung-Min Son bliver historiens første målskytte i en officiel kamp på Tottenham Hotspur Stadium. Christian Eriksen bliver den anden, da han lukker kampen med sit mål til 2-0 kort før tid.

Det samlede indtryk er, at selve stadion får et rent 10-tal på en skala fra 1-10. Men stemningen kan blive meget bedre. Her vil jeg ikke give mere end et 6-tal.