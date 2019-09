Sommerens transfervindue vil i Danmark blive husket som det transfervindue, hvor både FC København og FC Midtjylland prøvede en ny strategi af.

De to største danske klubber besluttede sig nemlig for at sætte hver sin spiller til salg. Samtidigt med at de selv undlod at bruge dem.

Navnene er Peter Ankersen og Marc Dal Hende. De er stadig tilknyttet FCK og FCM, de træner med i fuldt omfang, de får stadig løn, men ingen af dem har spillet så meget som et minut i den nye sæson. Som jeg har forstået det, har der været tale om en aftale mellem klubberne og spillerne.

For klubberne har det betydet, at de har kunnet være på forkant med udviklingen, hvilket i første omgang har været en fordel. FCK hentede Karlo Bartolec, mens FCM skrev kontrakt med brasilianske Paulinho.

...for spillerne har det i hvert fald vist sig at være alt andet end en fordel. Navnlig for Peter Ankersen, der havde spillet sig ind i varmen på landsholdet... Morten Bruun

På den lange bane giver det god mening, men jeg vil mene, at både Ankersen og Dal Hende kunne have pyntet på den korte bane. Som jo blandt andet har budt på nogle yderst vigtige europæiske kampe, hvor man kan diskutere, om ikke både FCK og FCM kunne have stillet stærkere op med Ankersen og Dal Hende på holdet.

For spillerne har det i hvert fald vist sig at være alt andet end en fordel. Navnlig for Peter Ankersen, der havde spillet sig ind i varmen på landsholdet og fortrængte Henrik Dalsgaard til bænken i Danmarks sidste landskamp før sommerferien.

Da truppen til de kommende landskampe skulle udtages, var han end ikke et tema. Det havde ellers været godt for FCK-backens markedsværdi at have status som dansk landsholdsspiller.

I det hele taget er det alt andet end godt for de to spilleres markedsværdi, at ingen af dem har spillet kampe i månedsvis. Som situationen har udviklet sig, er en købende klub nødt til at leve med, at der kommer til at gå mindst en måned, før de er klar til kamp.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ja, jeg ved udmærket, at de to vil hævde, at 'jeg er i fantastisk fysisk form', men det er der ingen fodboldspillere, der er, når de aldrig spiller kampe. Det ved alle.

Som jeg ser det, har de to spillere (og måske navnlig deres) agenter overvurderet deres værdi. De har troet, at to af de bedste backs fra den danske liga ville være mere efterspurgte end tilfældet har været.

Men på trods af Ankersens store internationale erfaring og Dal Hendes bemærkelsesværdigt mange mål er der åbenbart ingen af dem, der er særligt attraktive på et marked, der er ved at flyde over af spillere.

De to spiller heller ikke på positioner, som klubberne betaler dyrt for at få besat. Angribere, midtbanespillere og centrale forsvarsspillere er som udgangspunkt meget mere salgbare.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Her spiller det naturligvis også ind, hvad FCK og FCM forlanger for deres spillere, men som jeg hører det, er det ikke formuer. For nu er situationen også pludselig ved at blive prekær for FCK og FCM. For de har jo disponeret uden Ankersen og Dal Hende og har ingen interesse i at skulle betale deres løn i mindst et halvt år endnu.

Det er vel præcis denne situation, som interesserede købere og spillernes agenter har ventet på. At de to danske klubber skal blive bløde i knæene op til transfer-deadline og dumpe prisen. Derfor kan det også sagtens være, at enten Peter Ankersen eller Marc Dal Hende eller måske dem begge to er blevet solgt, når disse linjer læses.

Men selv hvis det skulle lykkes med en transfer i sidste øjeblik, så tvivler jeg på, at vi vil se denne strategi igen. Situationen har nemlig udviklet sig sådan, at den hverken er gunstig for Ankersen/FCK eller for Dal Hende/FCM. Klubberne er endt i en position, hvor de kan vælge mellem at sælge for billigt eller beholde en overflødig spiller.

Mens spillerne har spildt et par vigtige måneder af deres karriere og er blevet sat tilbage i forhold til deres konkurrenter. Hvad enten de nu ender i den ene eller den anden klub. Og det er da værst for Ankersen, for han mistede simpelthen sin plads på landsholdet.