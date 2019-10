Hvem skulle det ellers være?

Hvis man kan sige sådan om en anfører, så har man valgt den rigtige. Fordi det ganske enkelt ikke var muligt at vælge forkert.

Sådan er det med José Carlos Goncalves Rodrigues i FC København. Det er ham, de for nemheds skyld kalder Zeca.

Senest sad jeg på stadion i Malmø og fulgte Zeca give endnu en opvisning i det, jeg kalder anførerspil. Determineret fra første sekund, evigt jagtende enhver mulig og umulig bold, ikke en slap attitude i løbet af 90 minutter, ledende ved sit eget formidable eksempel.

...Zeca er et forbillede for sine holdkammerater i alt, hvad han foretager sig... Morten Bruun

Zeca gør ikke alting rigtigt, men når han laver en fejl, er hans eneste fokus at reparere den hurtigst muligt. Som Troels Bech sagde til mig om sit anførervalg engang:

»Det skal være sådan, at hvis der kommer en ung spiller hen til mig og spørger, hvad han skal gøre for at blive så god som muligt, så skal jeg kunne pege på min anfører og sige: Du skal gøre lige som ham dér. Præcis ligesom ham der.«

Det var i øvrigt sagt om Thomas Thomasberg i FC Midtjylland for mange år siden.

Det er det samme med Zeca. Han er et forbillede for sine holdkammerater i alt, hvad han foretager sig. Også når han udtaler sig som repræsentant for FC København.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Der går lang tid, før jeg glemmer Zecas stilfulde optræden efter det traumatiske nederlag i Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne. Der stod han, få øjeblikke efter et af sit fodboldlivs største skuffelser, stakåndet efter 120 minutters hårdt slid.

Han var uden tvivl fuldkommen knust indvendigt, men alligevel var han i stand til at optræde afklaret og med et sympatisk overskud i en situation, hvor det må have været mere end svært at finde den slags frem.

Det var ganske enkelt en voksen mand, der stod der og udlagde teksten. Graceful in defeat, som man ville sige på det sprog, som Zeca kommunikerer med overfor sine holdkammerater i FC København.

Nogle spillere affærdiger anførerhvervet med, at »det er da ligegyldigt, hvem der har det armbind,« men det er det da kun, hvis en anfører ikke er sin opgave voksen. For hvis anføreren slår op i banen eller ud med armene konstant, så er han jo ikke den rigtige.

...Ståle kunne godt se, at han ikke havde den oplagte afløser som førerhund i den daværende trup... Morten Bruun

Og i de tilfælde kan det nemlig være inderligt ligegyldigt, hvem der har det bind om armen. Hvis holdkammeraterne kigger hen på anføreren, kan det jo ikke nytte noget, at de tænker: Ham der? Hvordan skal han kunne hjælpe os?

Hvis man vil finde ud af, hvilken betydning Zeca har for FC København, finder man det bedste bevis ved at kigge på, hvad der sker, når han IKKE er der.

I denne sæson har Zeca startet i samtlige vigtige kampe. Kun tre gange er han startet på bænken for at får et pusterum. Den første gang var mod New Saints i Europa League, hvor han kom hurtigt ind i stedet for en skadet Rasmus Falk.

De to andre gange var Superliga-kampen mod Lyngby og pokalkampen mod Hillerød. I begge tilfælde spillede FC København så skrækkeligt, at Ståle Solbakken allerede i pausen måtte skifte Zeca ind. Det var givetvis meningen, at han slet ikke skulle have været i aktion, men den risiko turde FCK-træneren ikke løbe. Hans hold kunne ganske enkelt ikke undvære deres anfører.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er lidt mere end to år siden, at Zeca optrådte for FC København for første gang. Det var i en 4-3-sejr over FC Midtjylland den 10. september 2017. Her spillede den græske portugiser en formidabel kamp, som han ikke har kunnet leve op til hver gang siden.

Havde han det, spillede han ikke længere i FC København. For der er mangler i boldomgangen. Men den dag blev vi præsenteret for en mand, der var mere end blot en fodboldspiller, og vi forstod med det samme, hvad Ståle Solbakken mente, da han sagde, at Zeca også var hentet for at »ruske lidt op i hierarkiet.«

Det var de ord, den norske træner brugte. Han kunne godt se, at den daværende anfører William Kvist spillede på lånt tid, og han kunne også se, at han ikke havde den oplagte afløser som førerhund i den daværende trup.

Zeca havde da også kun været i FC København i tre uger, før han bar anførerbindet for første gang, og da William Kvist stoppede sin karriere, overtog han anførerbindet som den største selvfølgelighed. For hvem skulle det ellers være?