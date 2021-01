I al stilfærdighed står der danskere bag to af øjeblikkets bedste historier i det engelske fodboldlandskab.

Den ene er Brentfords manager, Thomas Frank. Den anden er Aston Villas sportsdirektør, Johan Lange.

Vi er vant til, at danske spillere klarer sig godt i engelsk fodbold. Men det har det med at stoppe her. Michael Laudrup er fortsat den eneste dansker, der har været manager i Premier League, mens Frank Arnesen har arbejdet som sporting director i både Tottenham og Chelsea. Der har ikke været andre danskere på nogen af de magtfulde poster uden for grønsværen. Men det er der nu.

Laudrup og Arnesen var begge tidligere topspillere med store navne og kunne dermed skyde nogle behagelige genveje mod de interessante poster i fodboldens top, men det er karakteristisk for både Frank og Lange, at de ikke har nogen fodboldkarriere bag sig.

De har stille og roligt arbejdet sig frem i hierarkiet og står nu med hver sit højt profilerede fodboldjob. Af danske fodboldfolk er det vel kun Kasper Hjulmand, der har et større job end dem.

Thomas Frank og Brentford er den efterhånden velkendte historie om den engelske danskerklub, der i øvrigt har FC Midtjyllands formand, Rasmus Ankersen, som sportsdirektør.

Ankersen er Brentford-ejer Matthew Benhams højre hånd, præcis som han er det i FC Midtjylland. Men i det sidste års tid har Thomas Frank trukket de fleste overskrifter. Via sit stilsikre arbejde med en klub, der har et af de laveste budgetter i The Championship.

I august var Thomas Frank snublende nær ved at rykke lille Brentford op i Premier League, da han spillede sit hold frem til den afgørende playoff-finale på Wembley. Her blev det 1-2 mod Fulham.

Brentford danske manager, Thomas Frank, giver spillerne en krammer efter endnu en sejr i den næstbedste engelske række. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Brentford danske manager, Thomas Frank, giver spillerne en krammer efter endnu en sejr i den næstbedste engelske række. Foto: MATTHEW CHILDS

Siden hen mistede Frank sine to bedste angribere, Saïd Benrahma og Ollie Watkins, og mange tænkte nok, at det ville blive svært for Brentford at fastholde succesen. Wrong.

Også i denne sæson præger Brentford toppen af den næstbedste engelske række, ligesom Franks mandskab har spillet sig frem til semifinalen i Liga Cuppen. Her venter Tottenham 5. januar.

Den 47-årige Thomas Frank har været i Brentford i fire år. Han ankom som sideordnet assistenttræner, og da manager Dean Smith blev headhuntet til Aston Villa to år senere, fik danskeren jobbet.

Jeg tror, det var godt for Thomas Frank at have mulighed for at akklimatisere sig, ligesom det sikkert også var godt for Brentford-truppen med et par år til at vænne sig til tanken om, at en langhåret dansker med bløde værdier kunne stå i spidsen for et engelsk fodboldhold. Thomas Frank har i øvrigt landsmanden Brian Riemer som assistent.

Aston Villa er en noget anden adresse end Brentford. Hvilket blev demonstreret med al ønskelig tydelighed i sommerens transfervindue, for det var nemlig Villa, der købte Ollie Watkins af Brentford for svimlende 300 millioner kroner.

Bag transferen stod Johan Lange, og da Villas største indkøb nogensinde skulle præsenteres, var Watkins flankeret af manager Dean Smith på den ene side og den nytiltrådte danske sportsdirektør, Johan Lange, på den anden side. På det tidspunkt havde Johan Lange blot været i sit nye job i en måneds tid.

Prisen på Ollie Watkins fortæller meget om Aston Villa. Som den største klub i Englands næststørste by, Birmingham, er den blandt de højest profilerede klubber i landet.

Aston Villa har for nylig været igennem noget af en nedtur med tre sæsoner i The Championship, men er hastigt på vej tilbage mod sin naturlige placering lige under Premier Leagues absolutte top.

Aston Villas angriber Ollie Watkins, der blev hentet for en kæmpe sum i Brentford. Foto: Rui Vieira / POOL Vis mere Aston Villas angriber Ollie Watkins, der blev hentet for en kæmpe sum i Brentford. Foto: Rui Vieira / POOL

I sæsonen 2019/20 reddede Villa med nød og næppe livet i Premier League, men i denne sæson er klubben med helt fremme. Blandt andet takket være de spillere, den 41-årige Johan Lange har hentet til klubben.

I et job som Langes bliver man i høj grad bedømt på, hvor godt de nyindkøbte spillere klarer sig, og her må man konstatere, at danskerens fire store signings ligner solide fuldtræffere.

Ollie Watkins og målmand Emiliano Martínez har været kæmpehit, men også Bertrand Traoré og Matty Cash har spillet en rolle. Javel, Johan Lange har købt ind for mere end en halv milliard kroner, men det er ikke nogen garanti for succes. I sommeren 2019 hentede Villa spillere for det dobbelte beløb og lå konstant i bunden af Premier League.

Det er ikke kun godt for Brentford og Aston Villa, at Thomas Frank og Johan Lange gør det så godt. Det er positivt for dansk fodbold som helhed, for den slags kan sagtens få andre klubber i England til at skæve til Danmark næste gang, de skal have besat et af de gode job. Thomas Frank og Johan Lange har i hvert fald gjort deres for at anbefale dansk fodbold.