I de forløbne par uger har jeg deltaget i flere forskellige mindehøjtideligheder forud for en række fodboldkampe.

Den tidligere danske topdommer Peter Mikkelsen fik fred efter sin brutale kræftsygdom. Englands landsholdsmålmand fra VM-slutrunderne i 1966 og 1970 Gordon Banks døde i en alder af 81 år. Og den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala døde i et flystyrt over den engelske kanal.

Sidstnævnte dødsfald var på mange måder det mest forfærdelige. Emiliano Sala blev kun 28 år og havde hele livet foran sig, da han omkom sammen med piloten David Ibbotson i det lille to-personers fly, der styrtede i bølgerne den 21. januar 2019.

Men alligevel havde jeg en forkert følelse, da jeg stod og mindedes ham. Jeg syntes simpelthen, at det havde taget overhånd.

Jeg forstår godt, Cardiff og Nantes havde et behov for at hylde ham. Men at hele Europa skulle gøre det var bizart. Der er ved at gå inflation i den slags Morten Bruun

Så vidt jeg er orienteret, blev Emiliano Sala mindet før samtlige kampe i Premier League, Champions League og Europa League i ugen efter, at hans død var blevet bekræftet.

Det var i min optik overkill, for Emiliano Sala var ikke en berømt fodboldspiller, som mange kendte. Tværtimod var han helt og aldeles ukendt i fodbold-England, før han skrev kontrakt med Cardiff City, som han aldrig nåede at spille en kamp for.

At det tragiske flystyrt var en begivenhed, der optog alle både i og uden for fodboldens verden, anerkender jeg fuldt ud. Jeg forstår også godt, at Cardiff City og hans franske klub Nantes havde et behov for at hylde ham. Men at hele Europa skulle gøre det, var bizart.

'Jamen, går der noget af nogen, fordi Emiliano Sala (og David Ibbotson) blev mindet før en masse kampe', kunne man spørge. Næ, men jeg synes blot, at den slags skal være forbeholdt de allerstørste. Og i disse år synes jeg, der er ved at gå inflation i den slags, fordi vi i den politiske korrektheds navn ikke tør sætte foden ned og sige: 'Nej, han var ikke stor nok til at få den store hyldest'.

I Salas tilfælde handlede det jo udelukkende om dramatikken omkring hans død. Jeg synes, det var lidt mærkeligt at stå der på stadion i Malmø før Europa League-kampen mellem Malmö FF og Chelsea og mindes en fodboldspiller, som ingen af os kendte, før han forulykkede.

Anderledes forholdt det sig med Peter Mikkelsen her i Danmark og med Gordon Banks i England. Jeg havde såmænd lejlighed til at mindes Mikkelsen ved hele tre Superliga-kampe, idet han blev mindet før alle kampene i den første forårs-runde, og det føltes helt rigtigt.

Min fornemmelse var, at stort set alle på stadion vidste, hvem han var. Tænk, at Danmark havde en fodbolddommer, der blev kåret til verdens bedste to gange! Jeg er blevet dømt af ham utallige gange, og han var en strålende dommer og en karismatisk personlighed. Æret være hans minde.

Det samme med Gordon Banks. En ikonisk skikkelse i engelsk og international fodbold. Verdensmester i 1966 og manden bag det, vi har lært at kende som ”fodboldhistoriens bedste redning” på et hovedstød fra selveste Pelé ved VM i Mexico i 1970.

Mange af os har nok billedet siddende på nethinden af Banks (foto), der dykker ned til den nærmeste stolpe og redder det, der ligner et sikkert mål. En sådan skikkelse skal hyldes efter alle kunstens regler.

Forskellen er, at i tilfældene med Mikkelsen og Banks, så er det deres liv og deres fortjenester, vi hylder. De var begge to nationale skikkelser. De havde begge to gjort en hel nation stolte.

Det havde Emiliano Sala ikke. Her er det mere dramaet end manden, vi hylder. Det bliver på en måde mere en markering af hans ulykke end af hans liv.

Set i et bredere perspektiv havde Salas liv ingen betydning. Hans nærmeste skal sørge, men skal en hel fodboldverden også? Jeg mener nej, for så stopper det aldrig. Der er forskel på folk både i livet og i døden.

Den dag, hvor Schmeichel dør, skal der være et minuts stilhed eller klapsalver før alle kampene i Superligaen og før den efterfølgende landskamp. Selvfølgelig, men da ikke for mig. Uanset, hvor dramatisk jeg så måtte komme af dage Morten Bruun

Lad mig fremskrive historien med forhåbentligt mange år for at understrege min pointe. En dag dør både min holdkammerat fra EM-holdet 1992 Peter Schmeichel og jeg selv. Vi skal jo ikke hyldes på samme niveau.

Jeg kan godt lide tanken om, at jeg bliver hyldet på Silkeborg Stadion af den klub, jeg betød noget for, men i tilfældet Peter Schmeichel skal vi da op på et helt andet niveau.

Han havde jo kolossal betydning for dansk fodbold og var en internationalt kendt målmand.

Den dag, hvor Schmeichel dør, skal der være et minuts stilhed eller klapsalver - jeg foretrækker klapsalver - før alle kampene i Superligaen og før den efterfølgende landskamp. Selvfølgelig, men da ikke for mig. Uanset, hvor dramatisk jeg så måtte komme af dage.