KOMMENTAR

For et år siden skrev jeg om Andreas Christensen under overskriften ”Christensens læreår.”

Jeg havde ikke drømt om, at han i sidste sæson skulle komme til at spille 27 af 38 kampe i Premier League og seks ud af otte i Champions League for selveste Chelsea. Men tingene kan gå stærkt i fodbold.

Røde kort, skader og dårlig opførsel blandt konkurrenterne banede vejen for danske Christensen, som i en længere periode ganske enkelt var fast mand under manager Antonio Conte.

Men ja, tingene kan gå stærkt, og lige nu er Andreas Christensen ude i periferien. Lige lovligt langt ude. Han har ikke spillet et eneste sekund i Premier League i denne sæson og har måttet nøjes med spilletid i Liga Cup’en og i Europa League.

David Luiz og Antonio Rüdiger har spillet alle de store kampe og gjort det godt. Og jeg føler mig ikke engang sikker på, at det er Christensens tur, hvis en af de to bliver skadet. Det kan lige så godt blive Gary Cahill, der i den situation får chancen.

Lige nu er status tilmed den, at Andreas Christensen også er fortrængt fra startopstillingen på det danske landshold. Problemerne startede allerede i slutningen af sidste sæson.

Her lavede Andreas Christensen en række afgørende fejl. Mod Barcelona, Manchester United, Manchester City og Tottenham. I de allerstørste kampe, hvor fejlene bliver dissekeret uden nåde. Det var ikke blatante brølere, men det var små fejlvurderinger, diskrete placeringsfejl og tøvende indgreb, der endte med at koste danskeren pladsen fra start. Han blev tilmed en smule skadet, men det var ikke derfor, han blev sat af.

Den nye mand på broen hedder Maurizio Sarri, og der er ingen grund til at tro, at han ikke bryder sig om Andreas Christensen Morten Bruun

Summa summarum fra sæsonen 2017/18 var dog stadig, at Christensen var sæsonens allerstørste positive overraskelse i Chelsea. I løbet af sommeren har tingene dog ændret sig dramatisk i Chelsea, for nu er det nemlig ikke længere Christensens ”opfinder”, italienske Antonio Conte, som er manager.

Det er altid sådan i fodbold, at en spiller har lang snor hos den manager, der har ført spilleren frem. Selvfølgelig var Antonio Conte ekstra tilfreds med Andreas Christensen, som han gav chancen for det store gennembrud.

Den nye mand på broen hedder Maurizio Sarri, og der er ingen grund til at tro, at han ikke bryder sig om Andreas Christensen. Men han har bare ikke nogen aktie i ham. Og så spiller han altså kun med to centrale forsvarsspillere. Conte spillede konsekvent med tre.

Selv folk med verdens mindste matematik-eksamen kan jo regne ud, hvad det betyder. Rigtigt.

Jamen, vil nogen indvende, AC kan da spille både højre back og central midtbane. Det har han da gjort på det danske landshold inden for det seneste år. Højre back mod Irland i playoff sejren på 5-1 i Dublin. Og central midt mod Frankrig og Kroatien ved VM. Korrekt. Men det er Danmark.

I Chelsea er Christensen intet tema på de positioner, for her er rigeligt med kandidater i forvejen. I Chelsea er det centerback eller bænkevarmer.

Mange danskere vil ikke kunne forstå, at Andreas Christensen er blevet fortrængt af David Luiz, for ”Luiz laver jo så mange fejl.” Ja, den hårfagre brasilianer laver en del hovedløse fejl, men man må ikke overse, at han også giver Chelsea noget helt andet. Udstråling. Tilstedeværelse. Dynamik.

Det fik man for eksempel at se i Liga Cup-kampen for nyligt på Anfield, hvor Luiz kom ind tyve minutter før tid i stedet for en forsigtigt spillende og meget lidt iøjnefaldende Christensen. På det tidspunkt var stillingen 1-0 til Liverpool, og tyve minutter senere havde Chelsea vundet med 2-1. (Se højdepunkterne fra kampen i videoen herunder)

Liverpool kom foran hjemme mod Chelsea i tredje runde af Carabao Cup, men det var udeholdet, som endte med at vinde opgøret 1-2. Vis mere

At kampen blev vendt og vundet af Chelsea var mere Eden Hazards skyld end David Luiz’, men i en konkurrencesituation luner det bare at være på banen i den periode, en kamp bliver vundet.

Nogle vil sige, at Andreas Christensen skal væbne sig med tålmodighed og glæde sig over, at han er i en stor klub, som spiller så mange kampe, at der bliver brug for alle gode kræfter. Han er trods alt kun 22 år. Jeg vil til gengæld sige, at der er stor risiko for, at det, som Christensen venter på, aldrig bliver en realitet. Nemlig en stamplads i Chelsea.

Der kan være grund til at tro, at den detroniserede Chelsea-kaptajn Gary Cahill søger væk i januar eller senest til sommer, men hvad sker der så? Et sted som Chelsea? Ja, så henter manager Sarri en afløser ind til A-kæden, måske hans tidligere spiller fra Napoli-dagene Kalilou Koulibaly.

I stedet burde Andreas Christensen skæve til sine knap så dygtige konkurrenter på det danske landshold, der alle spiller dominerende roller på lidt mindre adresser. Lige nu virker Chelsea som en blindgyde.