Den største dag i Watfords historie er foreløbigt den 19. maj 1984.

Den dag spillede Watford sin første FA Cup-finale, og selv om kampen blev tabt med 0-2 til Everton, pryder minderne stadig rundt om på Watfords hjemmebane, Vicarage Road.

Mændene i centrum var stjernespilleren John Barnes, manager Graham Taylor og ikke mindst den daværende klubejer og nuværende ærespræsident, Elton John. Den verdensberømte sanger er født i Watford og græd såmænd sine modige tårer efter finalen. Både af ærgrelse over nederlaget og af stolthed over sin sin klub.

Elton John er ikke til stede på Wembley i dag, og det er der mange københavnere, der er glade for. Den 72-årige sanger spiller såmænd i Royal Arena i aften på sin Farewell Yellow Brick Road Tour.

Med en sejr til Watford i dagens finale vil Elton John få sit fodboldlivs store drøm opfyldt, så bær over med Elton, hvis han virker lidt fraværende Morten Bruun

Men Elton eller ej. Så vil finalen betyde mere for Watford end for Manchester City. FA Cup’en er den ældste fodboldturnering i verden og en voldsomt prestigiøs turnering for alle de engelske klubber, men for en klub som Manchester City er det jo Champions League, der er blevet den hellige gral.

Den kommer Watford aldrig i nærheden af, ligesom den lille klub nordvest for London heller aldrig bliver engelske mestre. Men FA Cup’en kan de vinde.

I de senere år har jeg været rigtigt meget rundt i det engelske fodboldlandskab og fået en række beviser for, hvor meget den gamle pokalturnering betyder for de klubber, der sjældent vinder noget. Hele tre engelske klubber har simpelthen rejst en statue uden for deres stadion til minde om en specifik FA Cup-sejr.

Foran hovedindgangen til Cardiff City Stadium står Fred Keenor med FA Cup-pokalen under sin højre arm. Keenor var anfører, da Cardiff City som den eneste walisiske klub nogensinde vandt FA Cup’en.

Det er også Cardiffs eneste store trofæ. Det blev vundet i 1927, men sejren har stadig så stor en betydning i klubbens folklore, at tilhængerne i 2012 samlede en million kroner sammen, så statuen til minde om Cardiffs største øjeblik kunne blive rejst.

På DW Stadium i Wigan står der en statue af Wigans store mæcen Dave Whelan, som stod i spidsen, da den lille klub i 2013 sensationelt vandt FA Cup-finalen med 1-0 over Manchester City.

Whelan står med FA Cup-pokalen i armene, som er det hans oldebarn, han viser frem.

Dave Whelan (foto) brækkede benet i FA Cup finalen i 1960, så at vinde den samme turnering 53 år senere var hans livs lykkeligste øjeblik. Og Wigans største.

Foto: IAN KINGTON

Endelig er der statuen af Bob Stokoe foran Stadium of Light i Sunderland.

Den nordengelske klub har godt nok vundet masser af trofæer, men efter Anden Verdenskrig har Sunderland kun vundet et enkelt. Det var i FA Cup’en i 1973, da holdet fra den næstbedste række besejrede mægtige Leeds.

Statuen af manager Stokoe er modelleret efter hans jubelløb efter sidste dommerfløjt.

Han er iført en lang frakke og en hat, hans arme med de udspilede fingre er rakt mod himlen, og hans blik er nærmest henført.

Monumenterne beviser, hvor meget FA Cup’en stadig fylder i England.

Og før man nedskriver turneringen for meget i forhold til de store klubber, så er det værd at huske på, at Manchester Citys nuværende æra startede med en sejr i FA Cup’en.

Det var i 2011, da Yaya Touré sparkede bolden forbi Thomas Sørensen i Stokes mål og brød den forbandelse, der havde hvilet over de blå fra Manchester i 35 år.

Dagens kamp har også ekstra stor betydning for City, fordi klubben kan blive den første i engelsk fodbolds historie, der vinder alle de tre hjemlige trofæer.

Foto: STEFAN WERMUTH

Men i den sidste ende betyder kampen mest for Watford. Alene det at nå til finalen er stort, men at vinde den vil gøre relativt anonyme spillere som Troy Deeney, Etienne Capoue, Will Hughes og alle de andre til ikoniske skikkelser i Watfords historie.

Det vil ikke betyde, at John Barnes & Co. vil være glemt. Men det vil betyde, at de er blevet overgået.

