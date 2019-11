Hold da op, hvor har debatten raset i kølvandet på Danmarks kvalifikation til EM-slutrunden 2020.

I den ene skyttegrav finder vi romantikerne, der slet ikke er tilfredse med det danske landsholds spil. I den anden hersker det modsatte synspunkt, nemlig at resultaterne til enhver tid må være det vigtigste.

Jeg kan følge begge parter, idet jeg dog aldrig har kunnet undgå at lade mig charmere af, at vores lille land stiller så voldsomme formkrav til vores fodboldlandshold. Som om, at vi var Brasilien, Spanien eller Tyskland.

Det er vi ikke, men vi har oplevet noget, der gør, at vi tænker som en stor fodboldnation. Vi oplevede VM-slutrunden i Mexico 1986. De ældste af os. Og den slutrunde har samtlige danske hold været slaver af lige siden. Også europamestrene fra 1992. Det er ikke noget, der først er opstået i de senere år som en reaktion på, at vores landstræner er nordmand.

...vi spillede latterligt godt, og vi gennembankede stormagter som Jugoslavien og Uruguay og spillede på et niveau, ingen havde drømt om kunne være muligt... Morten Bruun

Det var heller ikke noget, der eksisterede før 1980'erne. På ingen måde. Vi fik godt nok fremelsket kreative verdensklassespillere som Allan Simonsen og Henning Jensen, men dels spillede de ikke så mange landskampe, og dels kunne vi ikke forestille os, at vi kunne samle et hold, som kunne bide skeer med de store. På landsholdsplan var Danmark bare en ubetydelig nederlagsnation.

Men det ændrede sig nærmest med et trylleslag. For da vi først kom med i en stor slutrunde, var det med det samme som en magtfaktor. Ikke blot som en outsider, der var med for at lære.

Vi kunne både være blevet europamestre i 1984 og verdensmestre i 1986. Vi spillede latterligt godt. Vi gennembankede stormagter som Jugoslavien og Uruguay og spillede på et niveau, ingen havde drømt om kunne være muligt. Det er den arv, alle danske landshold lige siden har været oppe imod.

Selv efter EM-sejren i 1992 var der stemmer, der mente, at det godt kunne have været mere spektakulært. Det kunne det sørme også. I særdeleshed i finalen mod Tyskland.

Og det blev et tema igen med det samme efter EM-slutrunden, hvor Danmark lagde ud med to gange 0-0 mod Letland og Litauen i den efterfølgende VM-kvalifikation. Richard Møller Nielsen forårsagede ikke smuk fodbold, men i hjertet var han pragmatiker. Ganske som sin efterfølger Bosse Johansson.

Morten Olsen er den eneste landstræner, der har vedkendt sig arven fra 1986. Han var jo selv en del af holdet fra Mexico og personificerede det i en helt anden grad end for eksempel de benhårde markeringsspillere, Ivan Nielsen og Søren Busk. Mest af alle var det Olsen, Elkjær og Laudrup, vi tiljublede. Idet vi kaldte os for Nordens brasilianere.

Det var vi også i 1986. Men vi blev det nu aldrig i de 15 et halvt år, Morten Olsen stod i spidsen for landsholdet. I glimt var vi fantastiske med sejrene på 5-2 ude over Rumænien, 3-1 ude over Serbien, 2-1 hjemme over Portugal og 6-0 hjemme over Island som de store højdepunkter.

I de kampe spillede vi fodbold, som Olsen ville have det. Boldbesiddende og teknisk overbevisende. Fodbold for øjet. Men alt for ofte røg Olsens landshold i sin egen blindgyde og leverede kampe uden tempo og dynamik.

...den eventyrlige indsats ved VM i 1986 er i mange sammenhænge blevet et åg for de efterfølgende danske landshold... Morten Bruun

Den flotteste præstation under Morten Olsen var kampene ved VM-slutrunden i 2002, men det var i bedste fald Danmarks fjerdebedste slutrunde. Som træner formåede den største fodboldfigur i dansk fodbolds historie aldrig at leve op til sine egne høje idealer.

Det har Åge Hareides hold heller ikke kunnet. Kun mod de små hold.

Vores indsats ved VM-slutrunden i Rusland blev på det kunstneriske niveau reddet af ottendedelsfinalen mod Kroatien, men vi kan ikke beklage os over, hvordan det vel anskrevne internationale fodboldmagasin, World Soccer, sammenfattede Danmarks indsats:

»Well drilled by Age Hareide they were carried by a few dashes of inspiration by Christian Eriksen.«

Lakonisk og rammende. Oversættelse overflødig!

Jamen, er det ikke fuldkommen urealistisk at have større forventninger til et landshold fra en lille fodboldnation som Danmark? Jo, det kan sagtens være, men i denne klumme bevæger jeg mig ikke ind i selve diskussionen.

Det var i stedet min mission at gøre rede for, hvorfor det overhovedet er sådan. Hvor stammer forventningerne fra? Ikke fra et særligt medfødt kunstnerisk dansker-gen. Men fra vores oplevelse af, hvor smukt det kunne være.

Den eventyrlige indsats ved VM i 1986 er i mange sammenhænge blevet et åg for de efterfølgende danske landshold. Men jeg håber da også, at den kan tjene som en inspiration. Ellers bliver det hele for fattigt.