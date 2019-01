Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en mand fra Østrig, som har givet to danske landsholdsspillere chancen.

Og så går den løftede pegefinger denne gang til en United-legende, som er kommet med upassende og usmagelige kommentarer om sine egne fortræffeligheder.

Det er tid til Bruuns barometer:

Hasenhüttls turn-around

Da Ralph Hasenhüttl ankom til Southampton i begyndelsen af december sidste år, kom han til en klub, der havde vundet sølle fire af de foregående 36 kampe i Premier League. Nu har østrigeren haft ansvaret for den sydengelske klub i otte kampe – og allerede vundet de fire!

Et bemærkelsesværdigt turn-around af Hasenhüttl, der ikke har hentet nye spillere, men til gengæld har indført en mere målrettet og aggressiv spillestil. Og det mest glædelige ved det hele er, at både Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg nu indgår som en fast bestanddel af den nye managers idealformation.

Southampton spiller 3-4-3 eller 3-5-2 med Vestergaard som venstre stopper og med anfører Højbjerg i den central midtbanerolle, der passer perfekt til ham.

Irriterende Paul Ince

Paul Ince var en fantastisk spiller. En midtbanemotor uden lige på nogle af de største Manchester United-hold, med sæsoner i Inter og Liverpool og med over 500 ligakampe for store klubber. Men som manager var han aldeles middelmådig, for nu at sige det pænt.

Derfor var det lige et nummer for sølle at høre ham udbrede sig om, at han med lethed kunne have gjort det samme som Ole Gunnars Solskjær i Manchester United. Tingene var jo løbet helt af sporet under Mourinho, som Ince pointerede. Rigtigt, men derfra og til at sige, at hvem-som-helst kunne have gået direkte ind som manager i mægtige United og skaffet den ene sejr efter den anden, er der alligevel et stykke.

Og helt ynkeligt bliver det så, når manden fremhæver sig selv som en, der kunne have gjort det. En gratis og upassende melding fra en mand, der aldrig var i spil til det job.