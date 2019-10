Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, igen sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der pæne ord til U21-landsholdet, der bare bliver ved med at imponere i kvalifikationerne.

Og så er der mindre pæne ord til Uefa for deres irriterende 'Nations League-bagdør', der gør det kompliceret at gennemskue, hvem som egentlig kvalificerer sig til EM-slutrunden.

Du får Bruuns barometer her:

U21-landsholdet på vej mod EM

I ly af A-landsholdet har U21-landsholdet fået den perfekte start på den nye kvalifikation. Vi er jo ved at være vant til, at de unge drenge deltager i slutrunderne, og Danmark er igen godt på vej.

Der har været tale om tre smalle sejre, men ikke uden højdepunkter. Hvad med Jens Odgaards saksesparksmål til 2-1 mod Nordirland? Eller Oliver Christensens straffesparksredning i sidste minut mod Rumænien?

I den seneste kamp, som var en topkamp på udebane mod Finland, blev den danske sejr sikret af Nikolas Nartey fra Hansa Rostock. Vinder Danmark også den kommende udekamp mod Ukraine i november, så har U21-drengene allerede det ene ben i slutrunden, der afvikles i 2021 i Slovakiet og Ungarn.

Uforståeligt EM-format

I den forløbne uge har jeg kommenteret en række EM-kvalifikationskampe og dermed forholdt mig til en række nationers mulighed for at komme med til slutrunden næste sommer.

Hvad den direkte kvalifikation angår, er det let og overskueligt, for her går de to bedst placerede hold videre, men når det gælder 'bagdøren via Nations League', er det alt for kompliceret. Selv elendige Bulgarien, der blot blev nr. 2 i sin pulje i C-laget i Nations League, har en fin chance for at komme med til EM-slutrunden.

For den almindelige fodboldfan – og åbenbart også for den erfarne fodboldkommentator – er systemet nærmest umuligt at gennemskue. Til foråret skal vi nok finde ud af det alle sammen, men det er jo helt galt, at man ikke undervejs i kvalifikationen kan følge bedre med i, hvem der har en chance for at kvalificere sig.