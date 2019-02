Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der thumbs up til en uheldig baskisk angriber, som for en gangs skyld var heldig foran mål, da han scorede sejrsmålet for Spurs.

Og så er der en spiller fra en anden London-klub, der lige skal lære at styre sig, når han får marchordre af dommeren.

Det er tid til 'Bruuns barometer':

Endelig scorede Llorente

Det var umuligt ikke at glæde sig sammen med Fernando Llorente i onsdags, da den forkætrede forward kort før tid scorede Tottenhams sejrsmål mod Watford. For hvor har den basiske angriber gået grueligt meget igennem i Tottenham.

Han blev hentet ind for halvandet år siden som reserve for Harry Kane og som en mand, der kunne sættes ind i det sidste kvarter for at sætte pres på med sin fysik og sit hovedspil. Men intet har virket. Llorente har virket helt drænet for selvtillid, og det blev næsten for ondt, da han i den første kamp efter Harry Kanes skade lavede selvmål mod Fulham.

Den negative spiral syntes at fortsætte mod Watford, hvor Llorente ved stillingen 0-1 sparkede en bold over et tomt mål fra to meters afstand, men så endte det hele alligevel lykkeligt, da han headede bolden i nettet til 2-1. Oven på sådan et forløb skal man vist være Arsenal-fan for ikke at kunne juble med Llorente.

Intet at klappe af, Zaha!

Jeg har tidligere kaldt Crystal Palaces Wilfried Zaha for Premier Leagues vigtigste spiller. Men med evnerne følger også pligten, og Zaha lod i den grad sit hold i stikken, da han blev udvist i slutfasen af kampen mod Southampton.

Efter at have fået et gult kort klappede han demonstrativt af dommer André Mariner, som ikke havde andet valg end at give Zaha gult kort nummer to. For at gøre ondt værre fortsatte Zaha med sine sarkastiske klapsalver på vej ud af banen, og hans optræden kan sagtens komme til at koste en længere karantæne.

Det er rigtigt, at der bliver lavet utroligt mange frispark på den driblestærke Zaha, men det gør der altså også på Eden Hazard, Heung Min-Son og Sadio Mané. De kan godt styre sig, og det bliver Zaha også nødt til at lære.