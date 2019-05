Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge er der en målmand, der skal på bænken lige så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre.

Og så er der en anden fodboldspiller, man aldrig skal sætte på bænken, fordi han altid bare hamrer bolde i kassen, når han er på banen.

Du får Bruuns barometer her:

Han skal bare spille!

Ingen kunne være i tvivl om, at Jamie Vardy ikke brød sig om Leicesters tidligere manager Claude Puel. Under franskmandens fortænkte ledelse skulle Vardy hele tiden indrette sig og finde sig i at blive fravalgt til kampe, der ifølge Puel ikke passede så godt til ham.

Bullshit, har Brendan Rodgers utvivlsomt tænkt, da han afløste den fyrede Puel i februar måned. Vardy skal da bare spille. Han skal ikke indrette sig efter noget som helst andet end sin egen målnæse. Det er i den slags situationer, at folk skal lever varen.

OK, Jamie, du var så utilfreds under Puel, men nu er det op til dig! Nu får du optimale betingelser! Yes sir, har Vardy tænkt, og så gik han ellers i gang med at bombe bolde i kassen, som han altid har gjort. Foreløbigt ni mål i otte kampe under Rodgers. Sikken reaktion!

Han skal bare på bænken!

Hvad sker der for de Gea? Det spørgsmål er der nok mange, der stiller sig i disse uger. Grundlæggende ved jeg det virkeligt heller ikke, men jeg ved, at havde han været markspiller, var han blevet bænket.

Der opstår ofte en voldsom stemning af sympati omkring målmænd, der fejler, og jeg kan da godt følge det et stykke hen af vejen, men målmænd er jo ansat til ikke at lave fejl. Og når de laver tilstrækkeligt mange, må det vel få konsekvenser. Min sympati går snarere i retning af reservemålmand Sergio Romero, der næsten altid gør det upåklageligt.

Hvis ikke han skal have chancen nu, hvornår skal han så? Der er jo ikke ligefrem tale om nogen nobody. Han er argentinsk landsholdsmålmand gennem mere end ti år. Jeg synes, Romero skal spille. Og de Gea skal bænkes!