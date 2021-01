Først han var en af de mest respekterede managere i England.

Efterfølgende blev han fuldstændigt latterliggjort, og nu er han minsandten stærkt tilbage igen, den gode gamle David Moyes.

Det er mere, end man kan sige om en 'dødssyg klub' fra East Midlands, der engang var Englands og Europas stærkeste fodboldklub, og som nu har virkelig svært ved at vende tilbage til storhedstiderne.

Du får Bruuns barometer her:

Hold øje med David Moyes

Med fire sejre i træk har West Ham spillet sig op i toppen af Premier League. Sikke et comeback for den manager, der i sine mange år i Everton var blandt de mest respekterede i engelsk fodbold. Men alt ændrede sig for David Moyes med skiftet til Manchester United.

Han kunne ikke løfte arven efter Alex Ferguson, og efter mislykkede ophold i Real Sociedad og Sunderland blev han nærmest latterliggjort som en dinosaur, der ikke var fulgt med tiden. I 2017/18 reddede han godt nok West Ham fra nedrykning, men var ikke fin nok til at få managerjobbet i den ambitiøse London-klub på permanent basis.

Det gik til den mere internationalt orienterede Manuel Pellegrini, som fejlede, hvorefter Moyes igen blev hentet ind som redningsmand. Men han har vist sig som mere end det. Jeg elsker, når gode mænd modbeviser pressens og pøblens påstande. Som David Moyes i West Ham.

Livløse Nottingham Forest

Jeg er stadig ikke kommet mig over at have kommenteret Nottingham Forest i FA Cup'en for en uge siden, da det gamle storhold tabte 1-5 til Swansea. Jeg kunne have skreget min fortvivlelse ud. For hvor var det svært at være nøgtern og saglig, når jeg stod der og kommenterede det livløse hold fra det, der engang var Englands og Europas stærkeste fodboldklub.

Nottingham Forest vandt det engelske mesterskab i 1978 og Mesterholdenes Europa Cup i 1979 og 1980, men i de seneste 20 år har den hæderkronede klub, der spiller på et af de smukkeste stadioner i England, været dødssyg. Skiftende udenlandske ejere har nærmest mishandlet klubben.

Inderst inde har jeg haft et håb om, at klubben ville rejse sig igen, men det har jeg ikke længere. Sjældent har jeg set så patetisk en indsats, som den Forest leverede mod Swansea. Var spillerne overhovedet til stede?