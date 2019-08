Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Barometeret er tilbage igen, og sæsonens første thumbs up går til en dansker, der med sit perspektivrige klubskifte kan komme endnu tættere på det danske landshold.

Og så er der til gengæld gedigen skældud til en spansk kongeklub, der bare spillede ekstremt pinligt mod ærkerivalerne i en ellers ligegyldig sommerkamp.

Du får Bruuns barometer her:

Billings gode klubskifte

Sommerens mest perspektivrige danske klubskifte er Philip Billings til Bournemouth. Billing var kommet i bad standing i Huddersfield, og efter seks år var det også på tide for ham at komme videre. Med Bournemouth har han i mine øjne foretaget det perfekte valg.

Han er kommet til en klub, der vægter boldbesiddelse højt, som næppe bliver involveret i nedrykningskampen, og hvor konkurrencen om startpladserne ikke er alt for voldsom. Det er ikke sådan, at Bournemouths dygtige manager Eddie Howe deler fribilletter ud til sine dyre nyindkøb, så i den sidste ende er det op til Billing selv at slå til.

Men alle forudsætninger er til stede for, at han bliver en fast bestanddel af Bournemouth-holdet og dermed kan spille sig ind i varmen omkring det danske landshold.

Pinlige Real Madrid

Sommerens absolut mest opsigtsvækkende resultat indløb i slutningen af juli måned, da Real Madrid blev ydmyget af rivalerne fra Atlético. Med de surrealistiske cifre 3-7. Javel, det var en sommerkamp, men det ændrer ikke på, at det var den største ydmygelse af den kongelige klub siden et pokalnederlag på 0-4 mod lille Alcorcón for ti år siden.

Og det mest forfærdelige var næsten stillingen ved pausen. Her førte Atlético med 5-0. FEM-NUL. Stillede Real Madrid med alle reserverne? Overhovedet ikke. Alle stjernerne var der. Courtois, Sergio Ramos, Modric, Kroos, Isco, Jovic og Hazard.

Det var simpelthen pinligt ud over alle grænser for alle, der holder med Real Madrid, og på baggrund af den indsats må man frygte for det genrejsnings-projekt, som Zinedine Zidane har gang i. Real Madrid må ALDRIG tabe med den slags cifre