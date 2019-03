Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, atter engang sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge er der fokus på straffespark, hvor en ung angriber fra United får et skulderklap for at være iskold i en situation, hvor de fleste ville betakke sig for at tage sparket fra ellevemeter-pletten.

Og så var der et andet straffespark på Wembley, som får knap så gode anmeldelser, fordi det kan komme til at koste rigtig dyrt for en London-klub med hede Champions League-drømme.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

Iskolde Rashford

Uha, for et rabalder, der brød ud på Parc des Princes i onsdags, da Manchester United fik tilkendt et VAR-straffespark mod Paris Saint-Germain. Og larmen blev ikke ligefrem mindre i medierne i dagene efter kampen, hvor det kontroversielle straffespark blev endevendt.

Det var lige før, vi i alt postyret glemte, at der også var én, der skulle have modet til rent faktisk at sparke straffesparket. Og hvem trådte an i den situation? Det gjorde iskolde Marcus Rashford, den yngste spiller i Manchester Uniteds startopstilling.

I en situation, hvor de andre ikke skulle nyde noget, var det ham, der tog ansvaret. Den slags fortæller meget om den mentale styrke hos en fodboldspiller og var endnu et bevis på, at Rashford kan blive en af de største spillere i Manchester Uniteds historie.

Aubameyangs dyre afbrænder

Der samler sig ofte en sær sympati omkring en spiller, der har brændt et afgørende straffespark. Hvilket vi sjældent ser på samme måde, når en forsvarsspiller eller en målmand laver en kostbar fejl. Jeg har aldrig helt forstået det og frabad mig konsekvent skulderklappene, når jeg selv havde brændt.

For bundlinjen er bare, at det er for dårligt. Det var det også, da Arsenals Pierre-Emerick Aubemeyang misbrugte et straffespark i sidste minut af kampen mod Tottenham. Det kan vise sig at blive sæsonens dyreste afbrænder, for brøleren kan nemt komme til at koste Arsenal en plads i Champions League.

Det var elendigt sparket af en angriber, der er Arsenals dyreste spiller nogensinde. Synd for Aubameyang? Nej, det var synd for alle hans holdkammerater - og for Arsenal!