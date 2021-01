Hollandsk målræv med flot exit.

Og dét i en alder af 37 år, og så sagde han alligevel ikke rigtigt farvel, for nu skifter han selvfølgelig tilbage til sin gamle tyske klub for at hjælpe dem ud af deres historiske krise.

Ja, der er mange hædersmænd derude, herunder en svensk forsvarsspiller med adresse i Aarhus, som – på trods af degradering og en grim knæskade – fortsat stiller sig dedikeret til rådighed for sin klub.

Du får Morten Bruuns barometer her:

Klublegendens flotte farvel

Hvad gør en klublegende, som skiftes ind i sidste minut af sin sidste kamp? Hvis legenden hedder Klaas-Jan Huntelaar, så scorer han to gange og skaffer sin klub en vital sejr i mesterskabskampen.

Det var netop ikke bare en hyldest-indskiftning, Huntelaar fik på sin sidste arbejdsdag for Ajax. Den 37-årige angriber kom ind, fordi Ajax var i nød. Der stod 1-1 i topkampen mod Twente. Tre minutter senere stod der 3-1. Et flottere exit kan ingen forestille sig, og samtidig var de to mål et skarpt signal at sende til Huntelaars nye klub.

For målræven stopper selvfølgelig ikke karrieren. Han skifter til Schalke 04, der har desperat brug for en erfaren målscorer i storklubbens kamp for at undgå nedrykning.

Stakkels Backman

Det er altid trist, når der kommer en melding om, at en fodboldspiller er ude i et år. Men det ramte mig ekstra meget, da jeg hørte, at uheldet havde ramt AGFs anfører, Niklas Backman. For magen til medarbejder skal man lede længe efter.

Backman spillede tidligere en langt vigtigere rolle for AGF, end han har gjort på det seneste, men den stovte svenskers stilfulde måde at tackle degraderingen på er et eksempel for alle. Han har accepteret situationen og stillet sig i holdets tjeneste i sin nye og uønskede rolle som indskifter.

På den baggrund må AGF glæde sig over, at de netop har forlænget Backmans kontrakt med et år, for det giver ham en reel chance for at komme tilbage. Det har han fortjent. Jeg vil glæde mig, hvis han atter kommer på banen, men lige nu tænker jeg bare: stakkels Backman.