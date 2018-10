Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Og denne gang er der roser til en ung englænder, der - i stedet for at rådne op på City-bænken - har valgt at blive profil i Bundesligaen og i al beskedenhed landsholdsspiller for England.

Ovre i den triste afdeling er der en mindre røffel til Huddersfields manager, der burde tage det lidt mere roligt, i stedet for at hidse sig op over ingenting.

Det er igen blevet tid til 'Bruuns barometer':

Der er al mulig grund til at lægge mærke til Jadon Sancho. Det er også svært at undgå, for den 18-årige dribler er meget iøjnefaldende. Han fik debut på det engelske landshold mod Kroatien, og i løbet af et kvarter rev han flere gange den kroatiske venstre forsvarsside fra hinanden.

Sanchos niveau er selvfølgelig hovedårsagen til, at han fik debut på landsholdet, men den engelske landstræner Gareth Southgate udtog ham også for at belønne ham for den modige beslutning, den unge mand tog for halvandet år siden.

Her fravalgte Sancho nemlig den trygge, højt lønnede tilværelse som reserve i Manchester City til fordel for en ukendt tilværelse i udlandet. Det er der ikke mange engelske talenter, der tør.

Men Sancho gjorde, og i dag er han stjerne i Borussia Dortmund og engelsk landsholdsspiller.

I forbindelse med Danmarks landskampe udtalte Åge Hareide, at Mathias 'Zanka' Jørgensen er klar til at spille for en større klub i Premier League end Huddersfield. Det er jeg nu ikke enig med Hareide i, og det var David Wagner åbenbart heller ikke.

For Huddersfields tyske manager blev noget så arrig over udtalelsen. Ikke over Hareides vurdering af Zankas evner, men over, at den danske landstræner tillod sig at sige, at den danske centerforsvarer var klar til at tage skridtet op til ”en større Premier klub”.

»Jeg snakker jo heller ikke om, hvor stor en fodboldnation, Danmark er i forhold til andre nationer,« vrissede Wagner.

Så er det bare, jeg siger: Rolig nu, David Wagner. Selvfølgelig er der større klubber i England end Huddersfield. Og selvfølgelig er Hareide i sin gode ret til at forholde sig til en dansk landsholdsspillers muligheder på klubplan. Hvad må man efterhånden sige uden at fornærme nogen?