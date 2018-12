Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang lægger vi ud med en tommelfinger nedad til kommentatorer og eksperter, der snakker for meget om elendig opdækning.

Og så er der en hjertelig tak til en nordmand, som har fået en storklub til at smile lidt igen.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

Min egen branches ulidelige fejlfindere

Nogle gange er det altså slet ikke til at holde ud. Når kommentatorer og eksperter i min egen branche dissekerer enhver scoring til atomer i forsøget på at finde enhver defensiv fejl.

De dygtige lykkes ofte med at finde en fejlvendt centerback, mens de knap så dygtige må nøjes med at himle op over ”den elendige opdækning”, men for os alle gælder det, at det kan blive for meget af det gode. Eller af det dårlige.

Der bliver begået fejl i forbindelse med ALLE mål, så lad os nu prøve at vende den 180 grader og kigge lidt mere på, hvem der lavede den geniale detalje, den smarte afslutning eller det gode løb, der førte til netop det, som vi alle sammen sidder og venter på, og som fodbolden lever af; målene!

Tak til Solskjær

Af hjertet tak til Ole Gunnar Solskjær for at have mindet os om, hvor meget små ting – som et smil og en positiv attitude – stadig kan betyde i fodboldens milliardforretning.

Alting synes ændret i Manchester United efter, at nordmanden har været der i en uge, og det skyldes jo hverken nye spillere eller et nyt spilsystem. Den eneste ændring er, at der nu sidder en glad nordmand i stedet for en bitter portugiser på Uniteds trænerbænk.

Glæde gør det ikke alene, og United har haft to nemme modstandere under Solskjær, men ingen kan være i tvivl om, at hans blotte tilstedeværelse – og Mourinhos afgang – har frigjort en enorm mængde ressourcer i Uniteds tyngede trup.