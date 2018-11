Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der thumbs up til en ung walisisk midtbanespiller i Bournemouth, der kan drive det vidt med sit store talent.

Og så er der en London-klub, der får regulær skideballe for at svare fudstændigt håbløst.

Det er igen blevet tid til 'Bruuns barometer':

I lørdags stod jeg bag målet på Fulhams hjemmebane Craven Cottage og så et af engelsk fodbolds største talenter afgøre kampen til fordel for Bournemouth med en fornem scoring (se den i videoen øverst).

Den 21-årige David Brooks har en slående lighed med min søn, som er på samme alder, men i øvrigt er der mange grunde til at kunne lide ham og hans historie.

Fordi han er en spiller, der gik under de store klubbers radar og blev hentet til Premier League fra Sheffield United for lidt under 100 mio. kroner, og det er bare ikke alverden på det opskruede engelske marked.

David Brooks har på rekordtid fået et gennembrud på årets sensationshold og i øvrigt også på det walisiske landshold. Det er en spiller, Danmark gør klogt i at holde øje med, når tingene skal afgøres mod Wales i vores Nations League pulje.

Intet hold i Premier League 26-årige historie har lukket flere mål ind end Fulham i de første ti spillerunder af denne sæson. Hele 28 gange har Fulhams skiftende målmænd måttet hente bolden ud af eget net.

Det er rent kaos, og man har efterhånden en fornemmelse af, at manager Slavisa Jokanovic trækker lod mellem sine forsvarsspillere, når han skal udtage sit hold.

Han skifter også lystigt mellem et system med fire og fem forsvarsspillere, men intet synes at hjælpe.

Den ene latterlige fejl afløser den anden, og selv da man mødte ufarlige Cardiff for nyligt gik det helt galt. Cardiff lavede simpelthen samme antal mål imod Fulham som i holdets otte første kampe. Nemlig fire.