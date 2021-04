Han nyder trænerens ultimative tillid.

Og han kvitterede for den ved at sparke kronjyderne i pokalfinalen, den gode østriger Marvin Egho.

Men alt er jo ikke fryd og gammen, og da slet ikke ovre på Heden, hvor man nu ikke engang kan tage en tur sydpå uden at kollapse fuldstændigt mod et kriseramt hold fra Haderslev.

Du får Bruuns barometer her:

Eghos måleksplosion

I de første 19 runder af Superligaen, helt frem til marts, scorede Marvin Egho blot ét eneste mål for Randers FC. Vel at mærke uden at være skadet. I torsdag sparkede han så Randers FC i pokalfinalen med sit syvende mål i de seneste otte kampe.

Den østrigske angriber er for alvor trådt i karakter, efter at Randers-topscorer Alhaji Kamara er blevet skadet, og sådan er det ofte. Når Kamara er på banen, er det som regel ham, der søger først ind i feltet, mens Egho er den mere vandrende angriber.

Lige nu nyder Marvin Egho træner Thomas Thomasbergs ultimative tillid, hvilket kom til udtryk, da angriberen blev bedt om at sparke straffespark i den første pokalsemifinale mod AGF. Egho har indtil nu scoret fem mål i pokalen og er dermed hovedansvarlig for Randers FCs finaleplads.

FC Midtjyllands pokalkollaps

Jeg forventer ikke, at FC Midtjylland skal vinde alle kampe. Men det bør søreme være muligt at tage til Haderslev og spille sig i pokalfinalen mod et kriseramt Sønderjyske-mandskab, der sparede en række profiler. Det var det bare ikke.

I stedet blev det en understregning af, at FC Midtjyllands trup måske alligevel ikke er så bred. I hvert fald slog ingen af marginalspillerne til, da de fik chancen. Det gjorde de etablerede spillere så heller ikke, og selv Alexander Scholz var dårlig.

Efter pokalkollapset er mandagskampen mod Randers blevet ekstra vigtig for FC Midtjylland. Det er nødvendigt, at førerholdet lynhurtigt får demonstreret, at de er bedre end det, de viste i torsdags. Her forsvandt drømmen om The Double, men mesterskabet må ikke kikse med det udgangspunkt, FC Midtjylland har med otte kampe tilbage.