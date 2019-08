Så giver Morten Bruun, fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en klub fra London, som for en gangs skyld har købt fornuftigt ind til de bageste geledder.

Ja, og så er der også en mindre opsang til et elsket og velkendt galehus ovre i det jyske, hvor man i den grad må sige, at både spillere og cheftræner har skuffet.

Du får Bruuns barometer her:

Arsenals defensive transfervindue

Normalt er et defensivt transfervindue ikke godt, men i Arsenals tilfælde er det. Fordi det helt konkret betyder, at London-klubben rent faktisk har adresseret holdets nærmest kroniske forsvarsproblemer.

I stedet for at man som i Arsène Wengers tid bare lukkede øjnene og købte en kantspiller mere. Ind er kommet Kieran Tierney fra Celtic, David Luiz fra Chelsea og den kontrollerende midtbanespiller Dani Ceballos på leje fra Real Madrid. Det er tre gode signings.

Den venstrebenede Tierney kan godt tage skridtet op fra den skotske liga, David Luiz er langt bedre end sit rygte, og Dani Ceballos er en klog og dygtig spiller. Når en mand i adskillige landskampe kan være Spaniens bedste spiller, så kan han også forstærke Arsenal.

Kom nu i gang, AGF!

Jeg er ikke AGF-fan. Men jeg er århusianer, og jeg kan heller ikke holde det ud! At AGF har fået så elendig en sæsonstart.

Måske er jeg ramt af byens notoriske overvurdering af det lokale fodboldhold, men jeg synes rent faktisk, at ”De hvi'e” har en god trup. Præcis så god, som man kan forvente i en klub, der ligger i midten af den danske Superliga. Faktisk en smule bedre, vil jeg mene. Så pilen peger efter min mening ikke på ledelsen. Den peger på træner David Nielsen og hans spillere.

Lad gå med, at AGF har tabt til FCK og FCM, men kun at få et enkelt point i kampe mod Hobro og Lyngby er mangelfuldt. Jeg vil sige som mange af klubbens bekymrede fans: Kom nu i gang!