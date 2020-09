Så er det tid igen.

Til ugens barometer, hvor Morten Bruun bedømmer, hvem som gør det godt, og ikke mindst, hvem som gør det skidt.

Og i denne uge er der minsandten et skulderklap til Jesper Brinck, som du måske ikke lige husker fra tiden i Brabrand IF, men som nu er tæt på at skulle en tur i et europæisk gruppespil med sin færøske klub.

Det meget, meget røde kort går i denne uge til de dér typer i fodbold, som åbenbart ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og tale ordentligt til dommerne.

Brincks europæiske triumf

Der indløber mange sjove resultater i kvalifikationskampene til Europa League sådan en torsdag aften. Men KI Klaksviks sejr på hele 6-1 over georgiske Dinamo Tbilisi fik mig alligevel til at spærre øjnene op. SEKS-ET! Til et hold fra Færøerne?!?! Over nogen! Ja, faktisk over en klub, som i hvert fald engang var en storklub.

I Klaksviks midterforsvar spillede en dansker, nemlig den 31-årige Jesper Brinck, som i 2019 skiftede til Klaksvik. Her blev han færøsk mester i sidste sæson, og hvem ved? Om en uge skal den tidligere Brabrand-spiller måske deltage i et europæisk gruppespil.

Færingerne skal møde irske Dundalk på udebane, og det er vel ikke en umulig opgave. Jesper Brinck og KI Klaksvik skal i hvert fald ønskes held og lykke herfra.

Overfald på kvindelig dommer

Jeg troede dårligt mine egne øjne, da jeg i Politiken læste om den 18-årige kvindelige dommer Julie Alsbro, der var blevet spyttet på, skubbet til og kaldt for »møgluder» i en seriekamp.

Altså, undskyld mit eget sprog, men hvad fanden sker der? En voksen mand føler sig snydt for et frispark i e n fodboldkamp, og så reagerer han sådan? Manden fik seks spilledages karantæne, hvilket må siges at være i underkanten, men episoden bør også få rigtigt mange danske fodboldfolk til at tænke over, om de også har været med til at skabe den helt forkerte kultur over for landets dommerstand.

Her gik det helt over gevind, men det gør det jo i virkeligheden hver gang, en træner, en forælder eller en spiller sviner en dommer til.