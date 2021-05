Se nu at få de efternavne tilbage på trøjerne.

Og hold da op for en flot dansk træner-præstation nede i Mainz 05.

Det er emnerne i denne uge, hvor der er hug til nogle Superliga-klubber for at lave fjollede numre med trøjerne, men hvor der også er store roser til en dansk træner i Bundesligaen for hans fænomenale arbejde med en klub, der lå til nedrykning for nogle måneder siden.

Du får Bruuns barometer her:

Bravo, Bo Svensson

Er der nogensinde en dansk træner, der er braget ind i et internationalt topjob på samme måde som Bo Svensson? Da han overtog cheftrænerjobbet i Mainz 05 i januar, lå hans tidligere klub som spiller næstsidst i Bundesligaen med fem point op til redningen. De første 14 kampe havde givet sølle seks point.

I de 16 kampe under Bo Svensson har Mainz erobret 28 (!) point og er ubesejret i de seneste syv kampe. Om modstanderen så har været Bayern München, har Mainz vundet. Der er nu fem point ned til nedrykningsstregen, og Mainz kan med 99,9 procents sikkerhed redde livet med en sejr over Hertha Berlin mandag aften.

Det er ganske enkelt en enestående præstation af danske Bo Svensson i den hårde Bundesliga, hvor hverken Ståle Solbakken eller Kasper Hjulmand overlevede.

Efternavne på trøjen, tak!

Hvor svært kan det være? Navnene på spillernes trøjer er vel ment som en service overfor publikum, men i stedet er der nogle klubber i Superligaen, der er begyndt at bruge dem i en eller anden intern leg.

Lad gå med, at Mathias Jørgensen fra FCK har vundet hævd på Zanka, og til nød også, at Christian Jakobsen fra Lyngby har tilnavnet Greko på sin trøje, men når Lyngbys ukendte Casper Winther optræder med navnet Dani på sin trøje, er det direkte vildledende.

Og når OBs Robin Østrøm optræder helt uden efternavn, fordi den slags skal man »gøre sig fortjent til« i storklubben OB, ja, så ryster jeg på hovedet. Brug nu bare spillernes efternavne, så tilskuerne ved, hvem de er.