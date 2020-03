Her giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sport Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Selv i disse triste tider skal der også ind imellem siges noget positivt, og i den forbindelse kunne man passende fremhæve en dansk landsholdsmålmand, som udviser samfundssind ved at dele penge ud til corona-ramte ældre.

Og så skal vi selvfølgelig også tilbage til de dårlige nyheder - og her er der en klub i det jyske, som er kommet med et lidt mærkværdigt forslag, som lugter af, at de vist mest af alt vil tilgodese sig selv.

Du får Bruuns barometer her:

Flot gestus af Kasper Schmeichel

Kasper Schmeichel har ikke kun format inde på målstregen. Med sin donation på 20.000 pund til Age UK til ældreorganisationens kamp mod coronavirus har landsholdets målmand også vist sin vilje til at gå forrest uden for banen.

Nuvel, måske er beløbet en lille procentdel af mandens samlede formue, men det ændrer ikke ved, at signalet er fornemt. Og i den nuværende situation gør det absolut ikke noget, at der kommer offentlighed omkring både hans gestus og det donerede beløb.

Normalt er jeg ikke så vild med, at velgørenhed skal i avisen, men i den aktuelle situation er det det helt rigtige at gøre. For den usagte hilsen fra Schmeichel til kollegerne er jo, at »det også ville klæde jer andre at komme på banen«.

Hobros dødfødte forslag

Det er ikke unaturligt, at de danske klubber gør sig deres tanker om den nuværende situation. Det er heller ikke uventet, at de forskellige udmeldinger flugter rigtigt godt med klubbernes placering i ligaen.

Alligevel rystede jeg på hovedet, da jeg så Hobros forslag om 15 hold i næste sæsons Superliga. I stedet for at Superligaen i 2020/21 skulle bestå af de planlagte 12 hold, mente kronjyderne pludselig, at »det mindst uretfærdige« ville være at suspendere al nedrykning og lade førerholdet i den næstbedste række rykke op.

På denne plads har jeg ikke muligheder for at gå i detaljer med det umulige i forslaget, men det lugter simpelthen alt for meget af, at nedrykningstruede Hobro først og fremmest sørger for at tilgodese sig selv.