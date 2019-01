Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en dansker, som spiller i Tottenham, og som bare hamrer målene ind i øjeblikket.

Og så er der en spansk angriber i en anden London-klub, der tilsyneladende helt har glemt, hvordan man scorer mål.

Det er tid til 'Bruuns barometer':

Målmager Eriksen

At blive den mest scorende dansker i den bedste engelske fodboldrække må være en milepæl i Christian Eriksens karriere. Det nåede han i ugens løb med sit mål mod Cardiff. Et typisk Eriksen-mål, sat ind med overblik og en nærmest arrogant lethed (se det øverst i artiklen).

Målet var Tottenham-danskerens nummer 45 i den bedste række, og hermed overgik han Jan Mølbys 44 fra firserne. Og i modsætning til Mølby sparker Eriksen ingen straffespark.

Målet mod Cardiff var Eriksen fjerde i de seneste fem kampe, og efter en skadesplaget sæsonstart er han for alvor kommet op i omdrejninger. Måske endda i et sådant omfang, at han kan overgå sin egen sæsonrekord på 10 mål i Premier League. Med den nuværende kadence, så når han det.

Morata i det lange lys

Jeg får efterhånden ondt i maven af at kigge på Chelseas Álvaro Morata. Han blev hentet i Real Madrid for en halv millard for halvanden sæson siden, men han har tilsyneladende helt glemt at score.

Ikke ét Premier League-mål er det blevet til i to måneder, og angriberen har endda måttet opleve at være sorteret helt fra til Chelseas kamptrup. I onsdags fik han på grund af skader en ny chance, men brændte igen alt i Chelseas målløse kamp mod Southampton.

Det værste er næsten hans kropssprog, for han ligner en hare, der er fanget i det lange lys. Skræmt til døde ved udsigten til at få en ny kæmpechance, som han igen vil brænde.