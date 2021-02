Et bugnende bayersk pokalskab.

Og en slem omgang impotent fodboldspil oppe i Farum.

Det er ingredienserne i denne uges udgave af barometeret, hvor en sydtysk klub får et klap på skulderen for at have vundet stort set alt, der overhovedet er muligt at vinde i fodboldens verden, og hvor en nordsjællandsk klub får på puklen for at ligne noget, der bare ikke kommer til at spille med i dette års mesterskabsspil.

Du får Bruuns barometer her:

Historiske Bayern München

Man skal præstere noget helt ekstraordinært, hvis man skal skrive historie i selveste FC Bayern München. Men det lykkedes for Robert Lewandowski og co., da de tidligere på ugen hev en 1-0-sejr hjem over mexicanske Tigres i VM-finalen for klubhold.

Også den titel har die Bayern aus München tidligere vundet, men bayrerne har aldrig været indehavere af seks titler på samme tid. Lige nu er Bayern München tyske mestre, tyske pokalvindere, Champions League-vindere, vindere af den tyske og den europæiske Super Cup og altså nu også FIFAs officielle verdensmesterskab for klubhold.

Hermed har den sydtyske storklub præsteret det ultimative. Ganske som FC Barcelona gjorde det i 2009. Det har ingen andre klubhold nogensinde gjort efter.

Nordsjællands nedtur

FC Nordsjælland er én af kun fire klubber, der har været fast inventar i mesterskabsslutspillet, siden den slags blev indført i Superligaen i 2016/17. Men efter fem nederlag i træk ligner det en umulig opgave at gentage den præstation.

FC Nordsjælland sluttede dårligt af i 2020 og er begyndt 2021 med to nederlag hjemme på kunstgræsset i Farum. Den evigt positive cheftræner Flemming Pedersen taler godt nok om god kontrol og lovende aspekter og har som altid præsenteret en kanin i skikkelse af en meget ung spiller; denne gang den blot 16-årige Andreas Schjelderup. Men det kan altså ikke dække over det impotente spil.

FC Nordsjælland er endt blandt de seks bedste i Superligaen i ni af de seneste ti sæsoner. Så det vil være noget af en nedtur at ende i nedrykningsspillet.