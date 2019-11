Så giver B.T.'s klummeskribent, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gjorde det godt, og hvem der skulle have taget sig sammen.

I denne 'slutrunde special' er der roser til det danske landshold fra 1986, der fortryllede hele verden med det vilde og flamboyante fodboldspil ved VM i Mexico.

Og så er der knap så pæne anmeldelser til EM-holdet fra 2000, der på alle måder skuffede fodbolddanmark.

Du får Bruuns barometer her:

Den flamboyante slutrunde

Selv om Danmark vandt EM i 1992, står slutrunden i 1986 alligevel i et helt specielt skær. Dels fordi det var VM og ikke EM. Det gør en forskel. Og så fordi vi blev hele verdens kæledægger.

Det gjorde vi også i nogen grad i 1992, men det var primært på grund af underdog-syndromet. I Mexico lagde vi verden for vores fødder med et spil, man godt kan tillade sig at kalde flamboyant. Efter det indledende gruppespil var vi ganske enkelt slutrundens mest beundrede hold. Som debutanter.

Grundet tidsforskellen blev kampene vist i TV midt om natten hjemme i Danmark, og jeg husker, hvor svært det var at falde i søvn bagefter. Det føltes i bogstavelig forstand som en drøm. Kunne Danmark virkelig spille så godt?

Den pinagtige slutrunde

Ja, modstanderne var uhyggeligt stærke. Og det var vi ikke. Så vi vidste godt på forhånd, at EM-slutrunden 2000 kunne blive tung. Men at vi i den grad skulle forlade kampene i Holland/Belgien med halen mellem benene efter tre klare nederlag og en samlet målscore på 0-8, havde vi alligevel ikke kalkuleret med.

Men det var sådan, det var. Landstræner Bo Johansson havde udtaget alt for mange tvivlsomme (læs: skadesplagede) spillere, så det endte med, at vores decimerede trup tabte alle tre kampe klart uden at score så meget som et enkelt mål.

I kampen mod Holland fik Danmark ovenikøbet tilkendt et straffespark. En lille opmuntring? Nej, endnu et spark i kuglerne. Michael Schjønberg brændte. Hvor var det pinligt.