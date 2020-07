Så giver Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge får en angriber, som spiller for en klub nede i det sydlige Danmark, et kæmpe klap på skulderen for at være mere end bare en ultimativ pokalhelt.

Og ikke så langt derfra får en nordtysk klub i den grad på puklen for at være et fuldstændig håbløst hold, der er lysår fra at være den klub, den burde være.

Du får Bruuns barometer her:

'Anders Pokalfighter'

Det vil nærmest være en underdrivelse at kalde Anders K. Jacobsen for Sønderjyskes ultimative pokalhelt. Nyindkøbet fra OB har spillet 136 minutters pokalfodbold for sin nye klub og har scoret fire gange. Det er et mål pr. 34 minutter!

I kvartfinalen udlignede Anders K. med det samme, da han kom ind mod Randers. I semifinalen hamrede han sejrsmålet ind i sidste minut imod Horsens. Og i finalen scorede den brandvarme angriber begge mål i Sønderjyskes 2-0-sejr over AaB.

Det er noget af en udvikling for en spiller, der i efteråret måtte affinde sig med en position som fjerdevalg i OBs angrebshierarki. Så mens de undrer sig i OB, kan de i Sønderjyske glæde sig over at have lavet januars bedste handel i dansk fodbold.

Håbløse HSV

I det nordlige Tyskland ligger en fodboldklub. I storbyen Hamborg. Den har tidligere vundet både tyske mesterskaber og Europa Cuppen for mesterhold.

Hamburger SV burde stadig præge ikke bare toppen af tysk, men også toppen af europæisk fodbold. Gør den så det? Næ, de ligger ikke engang i Bundesligaen. Lige nu gør 'Der Hamburger Sport-Verein' klar til sin tredje sæson i den næstbedste række. Det er helt vildt.

I sidste spillerunde i 2. Bundesliga kunne de ellers have spillet sig frem til en direkte duel mod rivalerne fra Werder Bremen om en plads i næste års Bundesliga. HSV havde hjemmekamp mod upåagtede Sandhausen, som intet havde at spille for. Uafgjort var nok, men nordtyskerne tabte med 1-5. Mein lieber Gott!