Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Fællessang og sæbebobler på et ellers gudsforladt stadion i London er i høj kurs i denne uges barometer.

I modsætning til en klub fra Liverpool-egnen, der kollapser mere og mere for hver runde i Premier League.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

Gang i London Stadium

Hvor var det skønt at være på London Stadium i mandags. Her har West Hams supportere ellers haft det svært efter skiftet fra Upton Park. Det var også et charmerende sted derude i Londons East End, men det gamle stadion findes ikke mere. Jeg har selv tjekket.

Og ja, London Stadium er en anden verden. Det er et ombygget atletikstadion i et goldt område af storbyen. Men mandag aften kunne det noget i kampen mod Liverpool.

Som kampen skred frem, og publikum kunne mærke, at hjemmeholdet spillede lige op med Liverpool, kom der gang i både sæbebobler og fællessang. Og da kampråbet 'Come on, you Irons' rungede over det enorme stadion, følte jeg mig pludselig hensat til et rigtigt fodboldstadion.

Evertons deroute

Hvis der er et hold, der er i krise lige nu, så er det Everton. For to måneder siden så jeg manager Marco Silvas mandskab levere en yderst kompetent indsats mod Liverpool på Anfield i en kamp, de tabte på et freak goal i de sidste sekunder.

Det burde have motiveret holdet til flere gode kampe, men i stedet er Everton ganske enkelt kollapset. Silva ligner en, der ikke aner sine levende råd, og ingen af spillerne præsterer på deres normale niveau. Onsdag aften kommenterede jeg Everton mod Manchester City, og tag ikke fejl. Selv om de fleste taber til City, så var der tale om nok en elendig kamp.

Nu skal Everton så møde Watford på udebane, og taber de også den, må Silvas job være i fare. Ronald Koeman blev i hvert fald fyret for noget tilsvarende for et år siden.