Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en United-målmand, som så godt ud i en topkamp på Wembley.

Og så er der røffel til et hold fra London, der fuldstændigt har tabt pusten i toppen af den bedste engelske række.

Det er tid til 'Bruuns barometer':

Fantastiske de Gea

Nogle gange er det ikke så nemt at være god. I hvert fald ikke i forhold til at få den ros, man fortjener. David de Gea er et godt eksempel, for han er altid god.

Således har den spanske målmand været på Årets Hold i Premier League i de fire seneste sæsoner. Derfor skal vi også huske at anerkende det, når verdens bedste målmand præsterer en ekstraordinær kamp, og det vil jeg sige, at de Gea gjorde mod Tottenham på Wembley.

Alene i anden halvleg havde han 11 redninger, hvilket er det højeste antal, nogen målmand har haft i Premier League i denne sæson. Javel, nogle af dem var enkle nok, men det er præcis en af de bedste pointer omkring de Gea; at han med sin forudseenhed og fremragende placeringsevne ofte får selv de svære redninger til at se lette ud.

Arsenals maveplasker

Hvad pokker er der sket med Arsenal, siden man begejstrede et kogende Emirates Stadium og i øvrigt hele den engelske fodboldverden med 4-2-sejren over Tottenham? Hvis nogen troede, at sejren ville give Unai Emerys drenge et afsæt mod den absolutte top, så har de måttet tro om igen.

Siden har Arsenal haltet afsted og tabt terræn til alle de øvrige hold i toppen. Forsvaret har været elendigt, og hvad skal der ske med Mezut Özil? Det er jo ikke holdbart, at klubbens højest lønnede spiller nogensinde ikke skal spille en rolle.

Det foreløbige lavpunkt blev nået mod West Ham i lørdags, hvor Arsenal lignede sig selv fra de sidste sæsoner under Wenger, og det er ikke positivt ment. For den udgave af The Gunners har ikke noget at gøre blandt de allerbedste hold i Premier League.