Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne uge deler han lidt velfortjente roser ud til en spansk manager, der bare omskoler fodboldspillere, som det passer ham.

Og så er der reprimande til en fransk målmand, som skal time sine fremløb en anelse bedre og lade være med at blive udvist hele tiden.

Det er atter blevet tid til 'Bruuns barometer':

Hvis man ikke beundrer Manchester Citys manager Pep Guardiola, så har man et personligt problem. Se nu, hvordan han er i gang med at gøre John Stones til verdens bedste forsvarsspiller.

Det er Stones ikke endnu, og jeg er ikke sikker på, at han bliver det. Men det er Pep. Og hvad gør han så i en situation, hvor City råder over fire stærke centerforsvarere? Jamen, så uddanner han da bare John Stones yderligere ved at placere ham på andre positioner. Så han kan lære af det.

Tidligere i sæsonen fik den 24-årige landsholdsspiller et par indhop på Citys centrale midtbane, og i de seneste to kampe har han spillet højre back. Ikke fordi han har en fremtid på de positioner, men fordi det i længden vil gøre ham til en endnu bedre central forsvarsspiller.

Guardiola gør alle sine spillere bedre, men på forskellige måder. Det er vel det, man forstår ved en genial coach.

Åh, nej, ikke igen. Sådan kunne man ikke lade være med at tænke, da Hugo Lloris blev udvist i onsdagens Champions League-kamp mod PSV Eindhoven efter endnu et elendigt timet fremløb.

For hvor har Tottenhams keeper dog lavet mange af den slags brølere på det seneste.

Han kan stadig præstere mirakuløse redninger, som han gjorde ved flere lejligheder ved VM-slutrunden, men den grundlæggende tillid til Lloris er ved at være væk.

Man kan ikke stole på ham. Man ved aldrig, hvornår den næste hovedløse aktion kommer. Man kan heller ikke just sige, at franskmanden overbeviser rent privat, hvor han netop er blevet frakendt kørekort i tyve måneder efter at kørt bil i sanseløst beruset tilstand. Hugo, for helvede!