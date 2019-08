Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der roser til en Liverpool-legende, som viste nogle midtjyder, hvordan man spiller flot og attraktiv fodbold.

Og så er der en mindre reprimande til en dansk mesterklub, som skal til at få lidt bedre styr på mudderet på deres hjemmebane.

Du får Bruuns barometer her:

Gerrard kan blive Liverpool-manager

Liverpool-fans vil elske det, hvis Steven Gerrard en dag bliver manager i klubben. Det bliver han ikke lige med det første, men Liverpool-legenden er kommet godt i gang med sin manager-karriere.

Det fik FC Midtjylland at føle i de to Europa League-kampe, hvor de mødte et hold, der var langt bedre, end jeg i hvert fald havde regnet med. For relativt små midler er det lykkedes Stevie G. at sammensætte et uhyre attraktivt hold, sammensat af en række fravalgte spillere fra den engelske Premier League og nogle sultne unge talenter.

Rangers præsenterede sig som et så attraktivt spillende mandskab, at Steven Gerrard allerede nu vil være kandidat til et stort manager-job i England. Hvor kronen på værket ville være at efterfølge Jürgen Klopp!

Mudderpletten i Parken

Undskyldningerne var som altid mange, da Parkens berygtede bane igen kom i fokus. Det havde regnet. To hold havde trænet på banen dagen før kampen. Og den slags. Men det kan fodboldbaner normalt godt klare.

Bare ikke græstæppet på vores nationalstadion, som der har været problemer med så længe jeg kan huske. Helt galt stod det da også til i straffesparkskonkurrencen, hvor de stakkels spillere lignede små børn i en sandkasse i deres fortvivlede forsøg på med håndkraft at reparere den straffesparksplet, der lignede et mudderhul.

Nu bliver banen (igen) lagt om, og tak for det. Et input herfra: Når banen er så sårbar, hvorfor fravælger FC København så ikke at træne på den dagen før de europæiske kampe? Sådan gør man i mange europæiske storklubber.