Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang rammer nålen på barometeret 'pænt' til den spanske spiller, der lavede det vildeste indhop, da det så allermest sort ud for Watford i FA Cup-semifinalen.

Og så falder trykket drastisk på barometeret, når det kommer til danskerklubben Huddersfield, hvor nålen i den grad rammer 'kraftig storm'.

Du får Bruuns barometer lige her:

Verdens bedste indhop

Der var spillet en god time af FA Cup-semifinalen, da Gerard Deulofeu kom ind. Watford var bagud 0-2 mod Wolverhampton og var helt nede i sækken. Deulofeus hold havde brug for noget ekstraordinært. Og det fik de.

Sjældent har jeg set et lignede indhop. Den lille spanske dribler gjorde nærmest, hvad der passede ham, reducerede til 1-2 med et køligt lob over i det fjerneste målhjørne, og da det hele stod på en knivsæg i den forlængede spilletid, vristede han sig igen fri og lagde bolden ind til 3-2 med endnu en teknisk lækkerbisken.

Et par minutter senere humpede Deulofeu ud med en skade, men i den times tid, hvor han var på banen, præsterede han lige så meget som gennemsnits-spilleren gør på en halv sæson. Det var ene og alene hans fortjeneste, at Watford kom i FA Cup-finalen.

Danskerklub i frit fald

Huddersfield er i frit fald og kan ryge direkte ud af Championship og ned i League One i næste sæson. Med Jan Siewert ved roret har Yorkshire-klubben tabt ni af sine ti kampe, og den unge tysker virker fuldkommen overmatchet. Han har vendt op og ned på hierarkiet og står nu tilbage med stumperne af et fodboldhold.

Huddersfield havde selvfølgelig håbet på, at de kunne lave en David Wagner, version 2, men det er ikke alle, der er i stand til at gå fra at have trænet ungdoms- og reservehold i Tyskland til pludselig at stå med ansvaret for en engelsk Premier League-klub.

Senest har Siewert bebudet, at han ønsker markante udskiftninger i truppen til næste sæson, men hvis jeg var Huddersfield, ville jeg ikke turde give ham ansvaret for den proces. Ikke efter at have oplevet, hvor usikkert han har ageret i sine første måneder i jobbet.