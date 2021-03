Hvad er det egentlig, der foregår ovre på Anfield?

Hvor Liverpool har tabt seks kampe i træk? Det er en sjælden set nedtur, som får én til at tænke på, om de overhovedet kommer til at spille europæisk i næste sæson.

Så kan man til gengæld i stedet glæde sig over noget så sjældent som en dansk forsvarsgeneral i AC Milan, der ikke bare scorer vigtige mål, men som også dominerer og styrer tropperne på selveste Old Trafford.

Du får ugens barometer fra Morten Bruun her:

Liverpools ubegribelige nedtur

Det var da godt, at Liverpool overvandt RB Leipzig i Champions League i midtugen, for i øvrigt har 2021 været en ubegribelig nedtur for de engelske mestre. Det er næsten ikke til at fatte, at Liverpool har tabt seks kampe i træk på deres ellers så uovervindelige hjemmebane.

Lad gå med, at Chelsea og Manchester City har vundet på Anfield, men det har Brighton, Burnley og Fulham altså også. Javel, Liverpool har været ramt af skader til flere nøglespillere, værst af alt Virgil van Dijk, men det er ikke den eneste forklaring på den aktuelle formkrise.

Liverpool var mesterskabsbejler frem til årsskiftet, men lige nu er det tvivlsomt, om holdet overhovedet kommer med i europæisk fodbold til næste sæson. Også manager Jürgen Klopp er ramt. Han famler efter den rette idealopstilling og fremstår voldsomt irritabel.

Simon Kjærs udligning

Jeg gentager det gerne: Som kommentator bedømmer jeg ikke de danske spillere anderledes end de øvrige, når de optræder på deres udenlandske klubhold. Men jeg glæder mig, når det går dem godt, og der er grund til at rose dem.

Sådan var det med Simon Kjær forleden, da han satte prik over en glimrende forsvarsindsats med at udligne til 1-1 i overtiden i Europa League-opgøret mod Manchester United på Old Trafford.

Der er længe imellem, at jeg ser AC Milans kampe, og det var glædeligt at se, hvor dominerende en figur Simon Kjær er på sit klubhold. Ingen tvivl om, at det var ham, der bestemte i de bageste geledder hos italienerne. Det lover godt for Danmark ved den kommende EM-slutrunde.