Så giver B.T.s klummeskribent Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang lægger vi ud med en svensk målmand, der har fejet al konkurrence til side, og som bare har imponeret på et højt niveau - både herhjemme og ude i Europa.

Og så slutter vi af med et engelsk mandskab, hvis 'nye manager' er omtrent ligeså dårlig som den forrige, hvilket da også blev udstillet, da nogle grækere løb klubben over ende i slutminutterne torsdag aften.

Du får Bruuns barometer her:

Fantastiske Kalle Johnsson

Jeg var en af de mange, der undrede mig over, at Kalle Johnsson - også kendt som Karl-Johan Johnsson - skiftede til FC København i sommer. FCK havde allerede hentet Superligaens bedste målmand i skikkelse af OBs Sten Michael Grytebust, så hvorfor ville Johnsson til FCK og være reserve?

Det ville han så heller ikke. Han ville være førstemålmand, og med sine suveræne præstationer mod Celtic har han understreget, at der nærmest ikke findes en konkurrencesituation på målmandsposten i FCK.

Johnsson er i en klasse for sig, og spørgsmålet er vel, om ikke han er den bedste svenske målmand i øjeblikket. Robin Olsen har haft store problemer siden sit skifte til italiensk fodbold, så lige pludselig er Johnsson ikke kun førstemålmand i FCK. Han er det også førstemålmand på det svenske EM-landshold!

Arsenals europæiske exit

Mikel Arteta er blevet modtaget som en frelser i Arsenal. Reaktionerne på hans ankomst har nærmest fulgt en koreografisk kurve. Upopulær manager bliver fyret. Tidligere spiller bliver hentet ind som ny manager. Han siger alle de rigtige ting, og lige pludselig bliver enhver middelmådig indsats kaldt opløftende.

Med Mikel Arteta som manager har Arsenal blot vundet tre ud af ni kampe i Premier League, hvilket ikke er meget bedre end det, den udskældte forgænger Unai Emery præsterede, men den store katastrofe indtraf så torsdag aften.

Her røg et uinspirerende Arsenal-hold ud af Europa League mod græske Olympiakos, efter i øvrigt at have vundet den første kamp i Grækenland med 1-0. Så sandheden er jo desværre bare, at det kriseramte hold ikke har været meget bedre under Arteta, end det var under Emery.