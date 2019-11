Så giver Morten Bruun sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

I denne landsholdsudgave af barometeret er der pæne ord til en forsvarsspiller fra en klub i Herning, der snart må banke på til en plads på det danske landshold.

Og ovre i den mere deprimerende afdeling er der en dansk landsholdsspiller, som lige pludseligt ikke kan komme på klubholdet, selv om han er nøglespiller i den rød-hvide trøje.

Du får barometeret her:

Sviatchenko må banke på

Det er svært at komme ind i landsholdstruppen som central forsvarer. Specielt efter, at Åge Hareide har droppet at spille med tre mand i midterforsvaret. Men hvis en af de fire aktuelle centerbacks skulle miste deres form, så har Superligaen et solidt bud på en god erstatning.

FC Midtjyllands Erik Sviatchenko er i øjeblikket den hjemlige ligas suverænt bedste danske spiller, senest demonstreret med et par autoritative indsatser mod AaB og FC København, og hvis han fortsætter på den måde, kan han blive svær at komme uden om.

Sviatchenko har aldrig fået gang i sin landsholdskarriere, men han er altså kun 28 år og bør være inde i billedet til en plads i truppen. Lige nu er målmand Jesper Hansen den eneste spiller fra Superligaen i den danske landsholdstrup.

Delaney er sat af

I disse tider, hvor spillere bliver roteret, sparet og hvilet, kan man vel stadig blive sat af. Altså som i SAT AF, fordi man ikke er god nok. Det må være det, Thomas Delaney oplever i øjeblikket.

I løbet af sidste uge spillede Borussia Dortmund tre meget afgørende kampe, og i alle tre tilfælde sad Delaney på bænken i samtlige 90 minutter. Selv i et presset kampprogram fandt Dortmund-træner Lucien Favre ikke anledning til at give sin danske midtbanespiller et eneste minut.

Det er ikke specielt foruroligende i forhold til Delaneys forfatning før kampene mod Gibraltar og Irland, men det er bekymrende i forhold til hans status i den tyske topklub. På det danske landshold er Delaney en decideret nøglespiller, som helst skulle optræde regelmæssigt på klubplan.