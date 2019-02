Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang får en United-manager ros for at gøre lige præcis det, en manager skal gøre.

Og så er der en Chelsea-manager, som skulle tage og prøve noget nyt, inden det koster ham jobbet.

Det er blevet tid til 'Bruuns barometer':

Solskjærs svar på tiltale

Hvad er det med fodboldens ypperstepræster og Ole Gunnar Solskjær? Ja, Manchester United blev godt og grundigt besejret af Pars Saint-Germain i Champions League, men jeg skal da også love for, at den stakkels nordmand fik læst og påskrevet efter kampen.

Han manglede taktisk tæft, han blev udstillet af PSG-træner Thomas Tuchel, og hvad han nu ellers fik at vide efter sit første nederlag som United-manager. Og det var så efter 10 sejre i de første 11 kampe.

Solskjær lod sig heldigvis ikke anfægte. Han samlede blot sine tropper op og tog til Stamford Bridge og vandt en sikker sejr over Chelsea i FA Cup’en. Hermed demonstrerede han den måske vigtigste egenskab for en manager; at komme effektfuldt tilbage efter et nederlag.

Maurizio Sarris stædighed

Jeg kan godt lide, når en manager har et koncept, han arbejder ud fra. Men det er også nødvendigt at have et alternativ. En Plan B. Og det har Chelseas manager Maurizio Sarri åbenbart ikke.

Han gør altid det samme. Mandag aften blev det for meget for tilhængerne på Stamford Bridge, da italienerens sidste træk i FA Cup kampen mod Manchester United var at udskifte sin højre back med…en anden højre back. Ved stillingen 0-2 ti minutter før tid. Han havde trods alt Olivier Giroud siddende på bænken.

En duo med ham og Gonzalo Higuaín virker selvfølgelig ikke som den mest oplagte, men hvad var der at tabe? Ingenting, hvilket den stædige Sarri også fik at føle fra det dybt frustrerede hjemmepublikum. Gør nu noget uventet, mand! Bare for en enkelt gangs skyld.