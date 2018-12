Så giver fodboldekspert på Eurosport og klummeskribent på B.T. Sporten, Morten Bruun, sit bud på, hvem der gør det godt, og hvem der skal tage sig sammen.

Denne gang er der ros til en London-klub, som startede sæsonen virkeligt skidt, men som nu ser ud til at have fået styr på sagerne.

Og så er der et bundhold, hvor angriberne simpelthen skal se at få scoret nogle mål, inden det bliver rigtig pinligt.

Det er igen blevet tid til 'Bruuns barometer':

West Ham hamrer afsted

Efter fire kampe lå West ham sidst. Med en målscore på 2-10 og en sammenbragt spillertrup, der udstrålede stor disharmoni. Men ude på West Hams trænerbænk sad til alt held El Ingeniero, den erfarne Manuel Pellegrini.

Han rystede ikke på hånden, og nu har han fundet de rigtige byggesten og fået West Ham frem til fire sejre i træk. Den store inspirator har været den brasilianske gennembruds-spiller Felipe Anderson, men også erfarne folk som Mark Noble, Robert Snodgrass og Pablo Zabaleta har spillet en stor rolle.

Det er den ambitiøse London-klubs erklærede ambition at udfordre klubberne i top6, og her er 'The Hammers' ikke endnu. Men der er ved at være lagt et godt fundament.

Huddersfields målløse angribere

Hvilke angribere? Ja, det var nok det rigtige spørgsmål! Efter 17 spillerunder har ingen af Huddersfields angribere scoret.

OK, Huddersfield er et defensivt orienteret mandskab, men alligevel. Ikke ET eneste mål. Og hverken Laurent Depoitre eller Steve Mounie har været skadet overhovedet. Steve Mounie har siddet ude med karantæne efter et rødt kort, men det skal han jo ikke godskrives for.

Situationen i Huddersfield er simpelthen den, at Mathias 'Zanka' Jørgensen er holdets topscorer med to mål. Godt for Zanka, men skidt for Huddersfield, der styrer mod nedrykning. En angriber med mål må være David Wagners topprioritet i det kommende transfervindue.