Så er det igen tid til Morten Bruuns barometer.

For hvad var fedt, og hvad var mindre fedt i den forgangne fodbolduge?

Ja, det var helt sikkert fedt, at et par unge gutter fra Superligaen lige slog en af verdens største fodboldnationer i en stille U19-landskamp lidt nord for Hamborg.

Men til gengæld var der også en europæisk lodtrækning, som var rigtigt ufed for flere af de danske hold i bowlen.

U19 slår Tyskland

At Danmark har mange gode spillere på vej, blev understreget i torsdags, da U19-landsholdet slog Tyskland med 2-1 på udebane. Jeg kan ikke huske, hvornår Danmark sidst har stillet med et landshold i den alderskategori med så mange Superliga-spillere på holdet.

Forsvaret blev styret af AaB's Matthias Ross og Lyngbys Frederik Winther, på midtbanen huserede Morten Frendrup fra Brøndby og Jakob Steen Christensen fra FC Nordsjælland, og helt fremme gav Danmark debut til FCK's Mohamed Daramy, der scorede sejrsmålet.

Landstræner Lars Knudsen kunne ovenikøbet tillade sig den luksus at starte med en kapacitet som Brøndbys Anis Ben Slimane på bænken. Den slags er sjældent på et alderstrin, hvor det ellers er et særsyn at have mere end et par spillere med Superliga-erfaring til rådighed.

Føj for en lodtrækning

I en tid, hvor det mest afgørende element i den europæiske lodtrækning er, om man trækker hjemmebane eller udebane, var det en skidt lodtrækning, som de danske hold har fået. Kun FC Midtjylland skal spille på eget græs, men det er så mod den sværest tænkelige modstander, nemlig Young Boys, der på suveræn vis har leveret et hattrick af schweiziske mesterskaber.

FCK skal til IFK Göteborg, og det skal nok gå. AGF spiller ude mod et hold fra enten Estland eller Slovenien og bør også kunne vinde.

Til gengæld ser det sort ud for Sønderjyske, der skal spille ude mod tjekkiske Viktoria Plzen. Et hold med masser af erfaring fra europæiske gruppespil. Plzen har været en dominerende kraft i tjekkisk fodbold i årevis og helflugtede for ikke så mange år siden FC København ud af Europa.