Hvad er godt, og hvad er snot?

B.T.s klummeskribent Morten Bruun kigger atter engang på sit fodboldbarometer.

Denne gang er der et klap på skulderen til en særdeles farlig mand fra Silkeborg, mens der ovre i den triste afdeling er en pæn opfordring til Esbjerg om at få strammet op på trænerfronten hurtigst muligt.

Du får Bruuns barometer her:

Bundholdets plaffeminister

Jeg vil næppe blive beskyldt for at være farvet, når jeg løfter tommelfingeren for Ronnie Schwartz fra Silkeborg alias Plaffeministeren.

Ronnie Schwartz bragede ind i Silkeborg-tilhængernes hjerter i sidste sæson som den angriber, Silkeborg IF ikke havde haft siden Henrik Tømrer Pedersen og Rajko Lekic. Vanvittige 25 mål i 27 kampe i den næstbedste række blev det til. Men kunne han nu fortsætte i den bedste række? Når Silkeborg som forventet blev et bundhold?

Det korte svar lyder: Det kunne målministeren i den grad. Ronnie Schwartz har scoret hele ti gange for Superligaens absolutte bundhold og ligger dermed nr. to på topscorerlisten. Der er kun et at sige herfra: Forlæng med den mand!

Find nu en træner, Esbjerg!

For fem uger siden fyrede Esbjerg deres træner John Lammers med tilføjelsen om, at man ikke ville forhaste sig i jagten på en ny træner. Nej, det skal jeg lige love for. For det er stadig assistenttræner Claus Nørgaard, der er midlertidigt indsat i det job, han udtrykkeligt har sagt, at han ikke ønsker.

Esbjerg-lejren lod sig sikkert forblænde af sejren over Brøndby i den første kamp efter fyringen af Lammers, men siden har vestjyderne lignet sig selv. Og det er ikke ment som en ros.

Netop Esbjerg burde ellers være klar over, at det gælder om at få en ny mand hurtigt på plads. For fire år siden tog det vestjyderne to en halv måned at finde en ny træner, efter den fyrede Niels Frederiksen i en lignende situation, hvilket førte til den mest kaotiske periode i klubbens nyere historie.